Влодарчик удивлен подозрениям в допинге россиянина Дрозда

Польский боксер Кшиштоф Влодарчик удивлен решению Международного агентства допинг-тестирования (ITA) временно отстранить экс-чемпион мира по версии WBC Григория Дрозда в связи с подозрениями в нарушении правил.

«Я удивлен. Помню этот бой, он по понятным причинам оставил у меня не самые лучшие воспоминания», — сказал Влодарчик ТАСС.

Дрозду 45 лет, он объявил о завершении профессиональной карьеры в конце 2017 года. Он владел чемпионским поясом WBC в 2014-2015 годах, один раз его защитив