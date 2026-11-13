Российские боксеры завоевали золото и два серебра на турнире в Китае

Российские боксеры завоевали три медали на международном турнире China International Boxing Open-2026, завершившемся в Китае, сообщила Федерация бокса России.

Золотую медаль в весовой категории до 70 кг выиграл Семен Семыкин. Леон Никифоров стал серебряным призером в категории до 65 кг, а Мухаммадайюб Исмаилов занял второе место в весе до 50 кг.

В соревнованиях участвовали представители восьми стран — Китая, России, Кубы, Таиланда, Филиппин, Узбекистана, Венгрии и Камеруна. Российскую делегацию представляли спортсмены из Якутии, Бурятии, Новосибирской области и Алтайского края.