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Российские боксеры завоевали золото и два серебра на турнире в Китае

Дмитрий Сомов

Российские боксеры завоевали три медали на международном турнире China International Boxing Open-2026, завершившемся в Китае, сообщила Федерация бокса России.

Золотую медаль в весовой категории до 70 кг выиграл Семен Семыкин. Леон Никифоров стал серебряным призером в категории до 65 кг, а Мухаммадайюб Исмаилов занял второе место в весе до 50 кг.

В соревнованиях участвовали представители восьми стран — Китая, России, Кубы, Таиланда, Филиппин, Узбекистана, Венгрии и Камеруна. Российскую делегацию представляли спортсмены из Якутии, Бурятии, Новосибирской области и Алтайского края.

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