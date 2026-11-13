Федерация бокса России отказалась от участия в первенстве Европы без флага и гимна

Федерация бокса России решила не участвовать в первенстве Европы среди спортсменов 19-22 лет, которое пройдет в хорватском Порече с 15 по 24 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Причиной отказа стала позиция Министерства туризма и спорта Хорватии относительно выступления российских спортсменов без флага и гимна страны, а также невыдача виз членам российской делегации.

«Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России — никакого участия в международных соревнованиях. Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте, но еще больше пострадали любители бокса — в первую очередь хорватские, ведь в составе нашей команды на первенство должны были поехать действующие чемпионы мира и Европы», — сказал генеральный секретарь федерации Александр Беспутин.

Вместе с тем Беспутин поблагодарил руководство World Boxing и European Boxing за конструктивную позицию и понимание позиции федерации. Он добавил, что постоянный диалог и сотрудничество с этими организациями позволяют рассчитывать на то, что в будущем удастся избегать подобных ситуаций.