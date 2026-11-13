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WBC сохранил санкции в отношении российских и белорусских боксеров

WBC сохранил санкции в отношении российских и белорусских боксеров

Сергей Ярошенко

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение сохранить ограничения в отношении спортсменов из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба организации.

Решение было подтверждено по итогам конвенции WBC, которая прошла в ноябре в Мексике. Российские и белорусские боксеры по-прежнему не могут участвовать в соревнованиях под эгидой организации и остаются исключенными из мирового рейтинга.

При этом Всемирная боксерская организация (WBO) и Международная боксерская федерация (IBF) ранее отменили ограничения для российских спортсменов, вернув их в свои рейтинги.

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