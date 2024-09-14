Тищенко: «Дрозд давно не выступает. Отстранение не отразится на его спортивной карьере»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал отстранение российского боксера Григория Дрозда.

«Насколько я знаю, что этот запрет ни на что не влияет, Григорий давно не выступает, что тут добавить? Это никак не отразится на его спортивной карьере, так скажем», — сказал Тищенко Vprognoze.ru.

14 сентября стало известно, что в допинг-пробе Дрозда были обнаружены следы запрещённого вещества. Эту пробу боксёр сдал в 2014 году.