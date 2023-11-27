CAS не может дать точных сроков решению по апелляции IBA к МОК

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что пока не могут дать точных сроков решению об апелляции Международной ассоциации бокса (IBA) к Международному олимпийскому комитету (МОК).

«Коллегия арбитров, занимающаяся этим вопросом, сейчас обсуждает и готовит арбитражное решение. На данный момент невозможно указать, когда стороны будут уведомлены об арбитражном решении», — цитирует источник ТАСС.

Слушания по арбитражному делу между IBA и МОК состоялись 16 ноября в Швейцарии.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.