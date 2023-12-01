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Сегодня, 14:38

Глава Международной ассоциации бокса Кремлев заявил, что счастье людей — в единстве

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высказался о получении национальной премии в номинации «Посол мира».

«Если люди оценили, пусть так оно и будет, но я делаю это не ради премий. А ради того, чтобы люди объединялись вокруг спорта. Наше счастье — в единстве», — цитирует Кремлева ТАСС.

30 ноября Кремлев стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Посол мира» за развитие и укрепление международных отношений в сфере физической культуры и спорта.

Источник: ТАСС
Бокс
Умар Кремлев
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