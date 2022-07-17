Как подготовиться к походу в лес с ребенком

Инструкция для веселой и безопасной прогулки.

Летом лес является тем местом, где можно спрятаться от духоты и жары. Туда можно отправиться в поход и взять с собой ребенка. Устроить пикник, развести костер и придумать развлекательную программу. В данном материале мы расскажем вам, как подготовиться к походу в лес с детьми.

С какого возраста брать детей в поход в лес и как подготовить?

В первую очередь нужно определить вид похода:

· если вы отправляетесь в лес пешим ходом с рюкзаками, то лучше делать это с ребенком старше шести лет — так советует организатор нестандартных лесных маршрутов Андрей Смирнов;

· если собираетесь в путешествие на машине, то возраст не играет особой роли, так как вы будете более мобильны и сможете в любой момент завершить поход, если малыш устанет.

Перед походом в лес следует рассказать ребенку о планах. Лучше всего сделать это в интерактивном стиле — придумать игру, которая будет длиться на протяжении всей прогулки. Важно, чтобы чадо всегда находилось в вашем поле зрения и его здоровью ничего не угрожало.

Ребенок в лесу. Фото Global Look Press

Куда пойти для первого похода в лес с ребенком?

Дети обожают получать впечатления. Монотонный поход по лесу покажется скучным, поэтому можно выбрать маршрут, где будут водоем или возвышенности. Преодолев небольшой ручеек и забравшись на какую-то высоту, ребенок почувствует, что справился с неким испытанием. При этом вы оба получите положительные эмоции.

Что взять с собой в поход в лес с ребенком?

Перечень вещей для похода в лес может варьироваться в зависимости от возраста ребенка, вида похода и его продолжительности. Тем не менее перечислим самое необходимое, что точно стоит взять:

· рюкзак (как собрать рюкзак, можно посмотреть здесь);

· устройство для ношения ребенка;

· средства от укуса насекомых;

· часы;

· сотовый телефон;

· продукты (простая еда);

· воду;

· мини-аптечку;

· солнцезащитный крем;

· водонепроницаемую одежду;

· яркую одежду для ребенка;

· компас;

· нож;

· пауэрбанк;

· спальные мешки + палатку + туристический коврик (по необходимости);

· подгузники (по необходимости).

К чему готовиться во время похода с ребенком?

Ребенок в лесу. Фото Global Look Press

У детей может быстро меняться настроение во время путешествия по лесным массивам. Чтобы ваш ребенок меньше капризничал во время похода, можно придумать мини-игру. Вы будете давать ему простые задания, а он их выполнять: помочь набрать воду, достать из рюкзака компас или посмотреть на бабочек.

Ребенок должен быть в курсе наличия опасных насекомых в лесу. Нужно рассказать ему о наличии клещей и комаров, но не пугать в стиле страшилок. При этом останавливаться только на словах не рекомендуется. Следите за безопасностью ребенка и осматривайте его, пока он проводит время в лесу. В идеале нужно делать это незаметно и неназойливо.

Как не заблудиться в походе с ребенком в лес?

1. Составьте маршрут и определитесь, какие места вы хотите посетить. Расскажите об этом своим друзьям/родственникам, чтобы они знали о ваших планах. Важно иметь при себе сотовый телефон для связи с близкими или МЧС (телефон 112).

2. Скачайте на телефон офлайн-навигатор. Например, приложение Maps.me. Перед походом в лес посмотрите в Сети обучающие ролики с правилами пользования офлайн-картами.

3. Телефон должен находиться в сухом месте. Чтобы он не промок, можно положить его в водонепроницаемый чехол.

4. Перед походом в лес возьмите с собой зажигалку, воду, нож, несколько шоколадных батончиков, сухофрукты — то, что можно съесть быстро в дороге или если вы случайно заблудитесь.

5. Один взрослый идет первым, а второй последним. Ребенок должен идти между ними во время похода. Первый будет следить за безопасностью маршрута, а последний непосредственно за самим малышом.

6. Оденьте ребенка во что-нибудь яркое, чтобы он был заметен даже издалека.

7. Говорите ребенку о том, где находится ваша стоянка, костер, туалет и т. п. Он должен понимать примерное местоположение безопасных мест для лучшего ориентирования в пространстве.

8. Объясните ребенку, что делать, если он заблудится.

9. Купите ребенку свисток. Его звук будет далеко слышен в лесу.

Ребенок в лесу. Фото Global Look Press

Что делать, если вы заблудились с ребенком в лесу?

В первую очередь не надо паниковать. Если имеется сотовая связь, то звоните по номеру 112 (МЧС). Оператор быстро задаст вам необходимые вопросы и поймет, куда высылать поисковую группу.

Если сотовой связи и компаса нет, то оставайтесь на месте и сделайте костер. Дым от него могут заметить другие люди и помочь вам добраться до дома. Можно громко петь песни — человеческий голос будет слышен и привлечет внимание спасателей.

Внимательно прислушивайтесь к звукам. Они могут помочь вам добраться до людей. Поезд может быть слышно за 10 километров, трактор — за три-четыре, лай собак — за два-три. Если никаких звуков распознать вы не можете, то попытайтесь идти по воде: если есть река, то чаще всего рядом находятся люди.

Если собираетесь ночевать, то поддерживайте огонь всю ночь. Сделайте себя видимым. Найдите открытое место на возвышенности, откуда вас будет видно.