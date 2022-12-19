3 лучших места для новогоднего отдыха в Подмосковье
Сменить обстановку, открыть для себя что-то новое, не готовить и убираться все праздники дома, а действительно расслабиться, при этом не уезжая за тысячи километров. В сторону такого отдыха, по словам основателя российского сервиса бронирования отелей и квартир Алексея Черепахина, в этом году делают выбор все больше жителей столичного региона.
В этом году количество броней на Новый год в Москве и Подмосковье на нашем сервисе уже выросло на 1075%.
Алексей рассказал о самых популярных направлениях для бронирования.
Коломна
Это удивительное место, здесь можно гулять по территории Коломенского кремля, фотографироваться у Маринкиной башни, куда, по легенде, заточили жену двух Лжедмитриев Марину Мнишек, а еще — у развалов калачей и домашнего мыла перед Пятницкими воротами.
В Новый год в Коломне обещают особую праздничную программу с участием не только Деда Мороза и Снегурочки, но и русских воинов в доспехах. Можно будет учиться стрелять из лука, бегать в мешках, водить хороводы. Средняя стоимость проживания в Коломне в сутки — 4262 рубля.
Сергиев Посад
Сергиев Посад — один из самых значимых городов Подмосковья, здесь более 250 памятников истории и культуры, поэтому на осмотр всех достопримечательностей Сергиева Посада рекомендую выделить 2-3 дня.
В городе обещают организовать множество новогодних программ, спектаклей, шоу и фестивалей. Основные («У Главной городской елки») пройдут на главной площади города — Советской. Средняя стоимость суток проживания в городе — 2835 рублей.
Серпухов
Популярность города для новогоднего отдыха выросла на 50%! Cерпухов — древний русский город, где глаз радуют главки церквей и монастырей. Город с богатой историей, где каждый гость найдет что-то свое. Совсем недалеко отсюда — Приокско-Террасный заповедник.
В городских парках Серпухова открывается множество праздничных площадок для жителей и гостей города любых возрастов. Будет работать «Резиденция Деда Мороза», откроется лыжня «Снежный путь».
Средняя стоимость проживания в Серпухове на новогодние праздники за сутки — 8000 рублей.