Джигурда довел до слез Бузову на шоу «Звезды в Африке». Казалось бы, как это связано с российской гимнасткой?

Бузова заплакала на шоу «Звезды в Африке» из-за Джигурды в испытании с Севастьяновой

Каролина Севастьянова стала центральной фигурой 8-й серии второго сезона.

Появление в реалити-шоу олимпийской чемпионки по художественной гимнастике оказалось весьма запоминающимся. Вся мужская половина участников шоу «Звезды в Африке» поразились эффектной внешности Севастьяновой. Однако красота — далеко не самое главное качество в этой передаче. Здесь звезды борются за еду и участвуют в соревнованиях, поэтому на первый план выходят сила духа, терпение и отвага.

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Участницы шоу «Звезды в Африке» блогеры Аня Pokrov и Валя Карнавал быстро привыкли к Севастьяновой. При этом девушки не перестают обсуждать манеры гимнастки появляться в бикини.

«Она такая прямо телочка. Даже я не могу туда не смотреть. Она лежала попой кверху в купальнике... Она всегда такая секси-девчонка. Посмотри на нас. Мы выглядим как шестиклассницы», — говорила Аня Pokrov.

Каролина Севастьянова (слева) показывает неприличный жест Анатолию Цою. Фото ТНТ ТНТ

Ночью певец Анатолий Цой приставал к Севастьяновой, чем вызвал негативную реакцию у девушки. Музыкальный исполнитель мешал спать гимнастке, запрыгивая к ней в кровать. На следующее утро во время завтрака Севастьянова показала средний палец Цою и напомнила о том, что ей неприятны такие знаки внимания с его стороны.

Во время голосования, на котором выбирают двух кандидатов для ухода из проекта, Цой и Севастьянова проголосовали друг против друга. Гимнастка вместе с актером Никитой Джигурдой набрали наибольшее количество голосов. Им предстояло пройти испытание и выяснить, кто из них останется на шоу «Звезды в Африке».

Каролина Севастьянова и Никита Джигурда во время испытания. ТНТ

Испытание состояло в следующем: Джигурда и Севастьянова были одеты в специальные костюмы, наполненные большими живыми жуками. Их задачей было держать между двумя палками шар, чтобы он не упал на землю. Тот, кто продержится дольше, остается на проекте.

В штаны к номинантам засыпали насекомых. Севастьянова кричала, а Джигурда шутил, что его гениталии щекотят жуки. Первой сдалась гимнастка — ее шарик упал на землю. Спортсменка не сдержала эмоций и заплакала. Севастьянова заявила, что хотела бы остаться в шоу.

Каролина Севастьянова плачет. ТНТ

Джигурда не смог устоять, глядя на плачущую Севастьянову. Артист решил уступить свое место на проекте «юной богине». Спортсменка была в шоке. Растрогалась даже ведущая «Звезды в Африке» Ольга Бузова.

«Вновь мужчина довел меня до слез. В этот раз — слезы от восхищения и умиления. Я как девушка хочу сказать, что это настоящий мужской, благородный поступок!» — сказала Бузова дрожащим голосом.

Никита Джигурда обнимает Каролину Севастьянову. ТНТ

«Я горжусь, что победил олимпийскую чемпионку, но я звезда. Заберите меня отсюда... Покидаю этот проект с легкой грустью. Наполнял его любовью», — подытожил Джигурда.

В лагере осталось всего семь участников, включая Севастьянову. Победитель будет только один. Следующая серия выйдет на канале ТНТ 25 апреля.