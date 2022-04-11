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Сегодня, 09:15

«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке

Анатолий Цой на шоу «Звезды в Африке» сделал Каролине Севастьяновой интимный массаж
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Личные соцсети Каролины Севастьяновой
Каролина Севастьянова.
Фото ТНТ
Первое появление Каролины Севастьяновой в купальнике на проекте «Звезды в Африке».
Фото ТНТ
Первое появление Каролины Севастьяновой на проекте «Звезды в Африке».
Фото ТНТ
Участники «Звезды в Африке» знакомятся с Каролиной Севастьяновой.
Фото ТНТ
Никита Джигурда.
Фото ТНТ
Каролина Севастьянова, Олег Верещагин и Никита Джигурда на испытании.
Фото ТНТ
Еда для всех участников.
Фото ТНТ
Анатолий Цой делает массаж ног Каролине Севастьяновой.
Фото ТНТ
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике привлекла внимание всех мужчин и впечатлила девушек.

Гимнастка Каролина Севастьянова стала участницей реалити-шоу «Звезды в Африке», где знаменитости в джунглях проходят испытания и борются за еду. Россиянка далеко не первая спортсменка на данном проекте. Здесь также снимались фигурист Алексей Ягудин, футбольный вратарь Руслан Нигматуллин, а экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев стал победителем первого сезона.

Знакомство Севастьяновой с участниками проекта вышло весьма пикантным. Девушка в откровенном купальнике встретила их, лежа на шезлонге рядом с водоемом. Мужская половина была приятно удивлена. Анатолий Цой особым образом отметил откровенность купальника 26-летней спортсменки.

Каролина Севастьянова. Фото ТНТ
Каролина Севастьянова.
ТНТ

Анатолий Цой: «Ни фига себе ты пришла. Сразу уже такая наряженная. Форму не выдали, мы так понимаем. Дать полотенце?»

Каролина Севастьянова: «Ха! У меня есть юбочка!»

Первое появление Каролины Севастьяновой в купальнике на проекте “Звезды в Африке”. Фото ТНТ
Первое появление Каролины Севастьяновой в купальнике на проекте «Звезды в Африке».
ТНТ

«Твою дивизию. Вот так вот смотрю (направляет взгляд на свою грудь), потом — на нее, а потом снова на свою. Все, я в депрессии! У нее очень красивые формы. Мальчики сразу превратились в 15-летних. Либидо подскочило», — шутила блогер Аня Покров в интервью после знакомства с Севастьяновой.

«Пацаны как на кусок мяса напали. Лица парней в этот момент — голодные хищники. Все вообще забыли про еду», — сказал блогер Саша Стоун.

Первое появление Каролины Севастьяновой на проекте “Звезды в Африке”. Фото ТНТ
Первое появление Каролины Севастьяновой на проекте «Звезды в Африке».
ТНТ

По словам Севастьяновой, она стала участницей «Звезд в Африке», чтобы показать обычного живого человека, а не красивую картинку. Продемонстрировать эмоции и чувства. Однако на первых порах некоторые участники всерьез не верили в гимнастку.

«Каролина идет в лифчике, в юбочке, на каблучках, — говорила тиктокерша Валя Карнавал. — Я думаю: ну все, сейчас неделю она почилит с нами на отдыхе и домой поедет. Она же не выживет. Она не создана для этого, хрупкая».

Участники “Звезды в Африке” знакомятся с Каролиной Севастьяновой. Фото ТНТ
Участники «Звезды в Африке» знакомятся с Каролиной Севастьяновой.
ТНТ

При этом другой участник шоу в Африке актер Никита Джигурда рассыпался в комплиментах Севастьяновой в свойственной ему манере, сравнив ее с амазонкой.

«Это амазонки с божественной ангельской внешностью, но *** духа такой, что мама не горюй! Не смотрите, что богиня прекрасна, улыбчива и светла, но фаллос духа у нее огромный. Умеют олимпийские чемпионы брать себя в руки в таких ситуациях», — сказал Джигурда.

Никита Джигурда. Фото ТНТ
Никита Джигурда.
ТНТ

После знакомства с новыми товарищами по телепроекту Севастьянова вместе с Джигурдой и комиком Олегом Верещагиным отправилась на первое испытание. Троица должна была есть блюда африканского ресторана самообслуживания. На конвейере перед ними проезжали деликатесы, которые нужно было съесть. Всего их было 9 штук, где каждая равнялась порции еды для людей, оставшихся в лагере.

Севастьянова бойко стартовала, выпив суп с рыбьими глазами, а затем она съела драконье яйцо. Вместе с Верещагиным и Джигурдой они съели все 9 блюд, что позволило им накормить всех участников шоу нормальной едой. Некоторые участники были шокированы. Аня Покров назвала гимнастку бойцом и призналась, что не ожидала такого от нее.

Каролина Севастьянова, Олег Верещагин и Никита Джигурда на испытании. Фото ТНТ
Каролина Севастьянова, Олег Верещагин и Никита Джигурда на испытании.
ТНТ
Еда для всех участников. Фото ТНТ
Еда для всех участников.
ТНТ

В конце выпуска зрителям показали, как Анатолий Цой делал массаж ступней Севастьяновой. Российский певец утверждал, что это его слабость. Цой сравнил свое поведение с дружескими шутками, так как у него есть девушка, а у российской спортсменки все хорошо в личной жизни с молодым человеком.

Анатолий Цой делает массаж ног Каролине Севастьяновой. Фото ТНТ
Анатолий Цой делает массаж ног Каролине Севастьяновой.
ТНТ

В первый же день в шоу в Африке Севастьянова продемонстрировала свой характер и доказала всем, что она не просто «красивая картинка», а настоящая претендентка на победу.

«Я преодолела кучу страхов, разных испытаний, ела то, что никогда не съела бы. Был весь спектр эмоций», — написала девушка в своих соцсетях.

Вячеслав Малафеев
Каролина Севастьянова
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