«Его больше интересуют соцсети и красивые машины». Что говорили Лопырева и Смолов о своей любви и расставании

Они обожали друг друга, но что-то сломалось.

После трех туров текущего сезона РПЛ Федор Смолов лидирует в гонке бомбардиров с 4 голами. Нападающий «Динамо» находится в отличной форме и сконцентрирован на футболе. Однако еще 10 лет назад в его карьере все было не совсем гладко, чего не скажешь о личных отношениях. Роман форварда с моделью Викторией Лопыревой продлился три года и получился очень насыщенным. В этом материале мы вспомним, что говорили влюбленные друг о друге во время отношений.

«Но тут появился Федя»

В феврале 2015-го Лопырева впервые рассказала подробности знакомства со Смоловым, секреты ухаживаний игрока и как он сделал ей предложение.

«Сегодня поженились — завтра разбежались, — говорила Лопырева в интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. — В современном мире официальные браки так быстро разрушаются, что теряют всякий смысл. Но тут появился Федя. Он такой бойкий оказался, быстро меня в оборот взял, раз-два — и через пять месяцев уже сделал предложение. Как познакомились? На дне рождения у Жиркова, потом разлетелись кто куда, а затем начались телефонные звонки, переписки, встречи с цветами в аэропорту. Потом — совместные отпуска, а на Новый год он познакомил меня с родителями и во время январских сборов сделал предложение».

«Зарплата? Тогда моим мужем был бы не футболист»

Львов: «Вы рисковая девушка. Вышли за футболиста, которому еще предстоит доказать свою состоятельность. Что подкупило в нем? Про зарплату не будем говорить».

Лопырева: «У меня тоже зарплата хорошая, так что это не могло стать решающим фактором. Тогда моим мужем был бы не футболист (улыбается). Я думаю, что подкупило доброе, светлое, чистое человеческое чувство. Отказаться от него не было ни сил, ни желания. Такие чувства я ценю больше, чем зарплату и подобные вещи».

Федор Смолов и Виктория Лопырева. Фото Global Look Press

«Каждый месяц в этот день он присылает мне цветы, где бы я ни была»

Львов: «Федя — ревнивый? Он на сборах, а вы здесь, в Москве».

Лопырева: «Ревнивый. Но ведь и я точно в таком же положении. Он неизвестно где. Мало ли что там у него! У меня не меньше поводов переживать.

Львов: «Вы часто бываете у него в Екатеринбурге? Вы приносите Смолову удачу?»

Лопырева: «Часто. Перелеты входят в мою работу. Федя говорит, что, когда я присутствую на матче, его команда не проигрывает. Поэтому он часто просит меня посидеть на трибуне. Получается, я приношу ему удачу. Виктория же!»

Львов: «На вашей страничке в социальной сети увидел фотографию, на которой вы в Париже с цветами от Федора. Был повод?»

Лопырева: «Федя — парень внимательный. У нас есть одна дата: 21-е число. В этот день мы познакомились. Каждый месяц в этот день он присылает мне цветы, где бы я ни была».

«Его больше интересуют социальные сети и красивые машины»

Весной 2015-го Лопырева объявила о расставании со Смоловым. Спустя почти три года отношений. По ее словам, российский футболист вел себя несерьезно и больше увлекался машинами с соцсетями.

«Во избежание досужих домыслов и слухов я должна подтвердить, что отныне нас с Федором больше ничего не связывает. Я приняла это решение еще полгода назад. Правда, ему тогда удалось убедить меня, что он повзрослел и готов серьезнее относиться к семье и профессии. Но пока его больше интересуют социальные сети и красивые машины. Он хороший парень, но, увы, нам больше не по пути», — заявила Лопырева в своей соцсети.

Федор Смолов и Виктория Лопырева. Фото Global Look Press

«Формулировка меня очень удивила»

В ответ на заявление Лопыревой Смолов недоумевал после ее слов о несерьезности форварда.

«Для любого человека это не самая приятная история в жизни, — говорил Смолов в интервью «Р-Спорт». — Я привык думать, что все, что Бог ни делает, — к лучшему. Да, формулировка меня очень удивила. Ну, а что я могу сделать? Не мои же слова. Я думал, что за три года, что я любил человека, я заслуживаю хотя бы того, чтобы избежать подобных ремарок».

«Глупо не поддерживать отношения»

В середине сезона-2016/17 телеведущая предсказала, что Смолов станет лучшим бомбардиром чемпионата России. Тогда он забил 18 голов за «Краснодар».

Лопырева: «Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата? Смолов. У нас прекрасные отношения с Федором. Считаю, что людям, которые потратили друг на друга не один год жизни и многое дали друг другу, глупо не поддерживать отношения. Пусть не сложилось как у пары. Но это не означает, что мы не можем общаться как друзья».

Федор Смолов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Осознавал ли я, что это мне мешает играть в футбол? Осознавал»

Перед домашним ЧМ-2018 в интервью тележурналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову Смолов неожиданно высказался о негативном влиянии романа с Лопыревой на его успехи в футболе.

«Роман с Викой Лопыревой помог мне в статусе и светскости? Глупо это отрицать... На тот момент я в футболе ничего не выиграл. Я толком и не играл. За счет того, что со мной рядом была Виктория, которая очень популярна в плане медийности, это имело место. Нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли я, что это мне мешает играть в футбол? Осознавал».

«Представляете, какое было на парня давление?»

В 2019 году Лопырева встала на защиту Смолова после его промаха в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3-4 по пен.).

«Если бы мы сейчас говорили не о моем бывшем муже, мне было бы гораздо проще ответить, — сказала Лопырева в интервью «СЭ». — Думаю, Федор уже десять раз сам все проанализировал и сделал выводы. Он попросил прощения у российских болельщиков. Каждый сделал в том матче все, что мог. Не хотелось бы опять критиковать — критики футболистам хватает и так. У меня есть определенное мнение, я даже на эмоциях позволила себе некоторые высказывания вроде: «Не надо было выделываться, стоило пробить проще! А может, лучше бы он вообще не бил пенальти?» Тем не менее история не терпит сослагательного наклонения. Можно и нужно помнить прошлые ошибки, чтобы впоследствии не допускать подобных ситуаций, но изменить итог матча с Хорватией уже не получится. В любом случае Россия показала шикарный результат. Ребята — молодцы».

По мнению Лопыревой, Смолов очень стрессоустойчив. Она считала, что нападающий прекрасно понимал последствия неудачного выступления на мировом первенстве.

«У Феди часто бывали непростые полосы. Все оценивается в сравнении. У нас бывают какие-то ситуации, что мир рушится... Его не ставили в «Динамо» играть, казалось, что все... Представляете, какое было на парня давление? Почему так получилось? Звезды как-то не так встали... Столько времени прошло. Я думаю, что он все прекрасно понимает... Федя очень стрессоустойчивый».