«Муж сказал, что это очень секси». Лопырева назвала плюсы мытья полов

Посол чемпионата мира-2018, Мисс России-2003 Виктория Лопырева призналась, что самостоятельно моет полы у себя дома.

— Мытье полов? Муж сказал, что это очень секси. В этом процессе есть очень полезная нагрузка. Хороший фокус внимания, можно сгенерить что-нибудь, — сказала Лопырева в прямом эфире Instagram с женским журналом Woman.ru.

Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. В феврале 2020-го у них родился сын, которого назвали Марк-Лионель (в честь форварда «Барселоны» Лионеля Месси).