Опята в Подмосковье 2022: где искать, как собирать, полезные свойства

Объясняем, как и где правильно искать.

Когда собирать опята в 2022 году

Несмотря на то что так любимый многими за свою сочность гриб на самом деле официально называется «опенок осенний», иногда насобирать полную корзину можно уже в июле, как это было в 2021 году.

Однако для этого лето должно быть дождливым. В этом году, судя по погодным условиям, ждать урожая стоит скорее в начале — середине сентября, отмечает профессиональный грибник и грибной гид Евгений Грибоедоф.

Какие места любят опята

Искать опята эксперт советует в лесах, где лидирующую позицию среди деревьев занимает береза. В Подмосковье такие встречаются в Волоколамском, Люберецком, Ногинском районах, Домодедово, Можайске и Шатуре.

«Количество опят зависит именно от количества погибших берез. Где завалов и пней больше всего, там и опят много. Но первыми плодоносят погибшие березы, которые еще не успели упасть».

Опята. Фото Global Look Press

Как правильно собирать опята

Многие по старой привычке собирают грибы с помощью ножа, однако в случае с опятами, которые растут «пучками», это не самый удобный инструмент, которым всегда есть риск порезаться. Лучше всего вооружиться большими ножницами. А еще — перчатками, опята имеют свойство пачкаться.

Если вы собираете грибы для маринования, можно резать сразу с короткой ножкой (многие срезают почти под шляпку) или отдавать предпочтение «малышам» — они в маринаде получаются самыми сочными. Если планируете жарить или делать икру — можно резать и подлиннее.

В случае если вы набрели на грибное место случайно и боитесь, что больше его не найдете, или что, пока вы будете ходить за ножницами, вашим опятам «приделают ноги», — не страшно. В отличие от многих других грибов, опята можно и срывать:

«Оторванный маленький кусочек для огромной грибницы не потеря, опенок — это гриб-паразит, он найдет выход из положения. Главное — не срывать субстрат (кору дерева), там проходят нити грибницы, и она может погибнуть на солнце».

Кстати, если отправиться в лес в темное время суток, можно увидеть, как грибница опят светится. Только не стоит устраивать приключения в незнакомом лесу, где вы можете заблудиться ночью.

Опята. Фото Global Look Press

Польза опят

В составе опят — витамины B, C и Е, клетчатка, аминокислоты, антиоксиданты и полисахариды.

«Осенние опята — это в первую очередь классная вещь для спортсменов, — рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. — Потому что благодаря полисахаридам они очень активно насыщают кровь кислородом. При занятиях фитнесом, активных тренировках, во время соревнований это фактически легальный допинг, очень мощная вещь. Незаменимо для тех, кто идет на результат. Еще они обладают сильной противовоспалительной антиоксидантной активностью».

Самыми полезными являются опята, собранные именно с берез.

Главное — помнить, что эти грибы относятся к разряду условно съедобных, а значит, перед употреблением в пищу их нужно хотя бы 10-15 минут отварить. А еще лучше — измельчить, чтобы разрушить хитиновую оболочку клеток и извлечь из них максимум полезных веществ. (тут подойдёт ссылка на материал про секреты правильного приготовления грибов, но он пока не опубликован)

Как отличить настоящие опята от ложных

Главный отличительный признак съедобного опенка — кольцо из пленки под шляпкой в виде «юбочки», которой у ложных опят не бывает. Шляпка осеннего опенка — нежно-коричневатая с чешуйками, а не ярко-желтая, зеленоватая или оранжевая. Пластинки с обратной стороны шляпки должны быть кремово-белыми, в то время как у ложных опят они зеленоватые, а при срывании быстро темнеют.

Различается и запах: у настоящих опят он приятный, грибной, а злые двойники пахнут сырой землей и плесенью.