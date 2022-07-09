90 лет назад в НХЛ появился игрок из Саратова. Он выиграл два Кубка Стэнли и попал в Зал славы

Дэвид Шрайнер уехал в Канаду в детстве.

За всю долгую историю в составе «Торонто» играло более двух десятков россиян, но про одного из них знают немногие болельщики. Речь о Дэвиде Шрайнере, который пусть и уехал с родителями в Канаду в детстве, но родился в 1911 году в городе Саратове. Его страсть к хоккею окупилась сполна. В 1939-м, уже дважды бывший лучшим бомбардиром НХЛ в составе «Нью-Йорк Американс», Шрайнер перешел в «Торонто» и завоевал с этим клубом два Кубка Стэнли (1942, 1945). В Канаде многие болельщики называют форварда первым русским в НХЛ, добившимся настоящего успеха.

С юных лет Шрайнер практически не отзывался на имя Дэвид. Он был фанатом бейсболиста Боба Суини и взял себе прозвище в честь своего кумира. В итоге оно настолько прижилось, что даже в протоколах НХЛ форварда всегда называли Суини Шрайнером. Несмотря на любовь к бейсболу, о хоккее мальчик никогда не забывал. В начале 1930-х годов он был одним из самых перспективных игроков во всей провинции Альберта, а в составе «Калгари Бронкс» дважды становился лучшим бомбардиром местной юниорской лиги. Неудивительно, что вскоре на талантливого форварда положили глаз «Нью-Йорк Американс», выступавшие в НХЛ.

В те годы это была главная команда «большого яблока», которая проводила домашние матчи на льду «Мэдисон-сквер-гарден». За «Американс» Шрайнер дебютировал в сезоне-1934/35 и с 18 заброшенными шайбами был признан лучшим новичком чемпионата. Молодой форвард блестяще влился в коллектив, при этом стал частью главного звена команды вместе с Лорни Карром и Гусом Боднаром (так называемая Bacon Line, «мясная тройка»). «Американс» были крепкой командой, но выиграть Кубок Стэнли так и не смогли. Суини исправно набирал очки, стал обладателем двух «Арт-Росс Трофи», установил свой бомбардирский рекорд — 46 (21+25) очков и со временем заинтересовал боссов «Торонто».

В 1939-м клубы провели между собой невероятный по тем временам обмен. Ради Шрайнера «Мэйпл Лифс» пожертвовали сразу пятью игроками, и, как показало время, в своем выборе они не ошиблись. Нападающий внес огромный вклад в два чемпионства команды, а в 1942 году стал одним из главных героев финальной серии, которая навсегда вошла в историю НХЛ. «Торонто» летел «Детройту» 0-3, но затем выиграл четыре встречи подряд. В решающей игре Шрайнер отметился голевым дублем и принес «Листьям» заветный трофей. Впервые в НХЛ обладателем Кубка Стэнли стала команда, отыгравшаяся в серии плей-офф со счета 0-3.

Дэвид Шрайнер. Wikipedia

(Фото: сайт НХЛ)

Форвард был звездой лиги, но после второго Кубка его карьера стала развиваться странным образом. Суини словно пресытился хоккеем. За несколько лет он четыре раза объявлял о том, что уходит из хоккея, аргументируя это по-разному. То, по его мнению, игра испортилась и стала менее командной, то ему не нравились условия контракта, то вдруг начало беспокоить колено. Каждый раз причины были разные. В газетах перестали воспринимать слова Шрайнера всерьез и постоянно подшучивали над ним. По итогу форвард покинул НХЛ в 1946-м, но еще поиграл в старшей лиге западного побережья за команду «Рейджайна Кэпиталз» и успел побыть тренером.

Новое хоккейное амплуа не сильно пришлось ему по душе, и Суини решил податься в нефтегазовый бизнес. В этой сфере он добился неплохих успехов, хотя о хоккее старался не забывать даже на пенсии. Он часто посещал Университет Калгари и общался с молодыми игроками, мечтавшими о карьере в НХЛ. В 1962 году Шрайнера ввели в Зал славы в Торонто, сделав его первым родившимся в России хоккеистом, удостоенным подобной чести.

В регулярных чемпионатах НХЛ Суини сыграл 484 матча и набрал в них 407 (201+206) очков. Журнал The Hockey News, определяя в 1998 году 100 лучших игроков НХЛ за всю ее историю, включил в него под 91-м номером Шрайнера. Кроме того, он попал в топ-100 лучших игроков в истории «Торонто» и расположился в списке на 46-м месте. Экс-форвард ушел из жизни 32 года назад, но североамериканские болельщики помнят о Суини и о том немалом вкладе, который он внес в развитие хоккея.