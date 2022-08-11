5 лайфхаков по уходу за одеждой и обувью в сезон дождей

Простые и полезные советы, как ухаживать за одеждой и обувью в осенний период.

Лето вот-вот закончится, и настанет пора дождей и прохлады. Удовольствие от нахождения на свежем воздухе можно получить и в дождливую погоду. Главное — тепло одеться и не промочить ноги, ведь дождливая погода и промокшие ботинки могут подарить вам простуду и разочарование от того, что после прогулки по лужам ваша обувь будет уже не такой, как прежде. Одежда из некоторых материалов также подвержена пагубному воздействию дождя. Разбираемся, как предотвратить промокание одежды и обуви и что делать, если этого не удалось избежать.

Итак, что же стоит делать для того, чтобы сохранить свои вещи в первозданном виде во время и после дождя?

1. Обрабатывать обувь воском или специальной пропиткой. Воском можно натирать кожаную обувь. Обязательно смотрите состав: самый лучший вариант — это комбинация пчелиного воска с норковым жиром. Не забывайте проходить по швам и склейкам. Кроме воска есть еще водоотталкивающие пропитки, они хороши для замши, нубука, велюра, текстиля. Важно при покупке того или иного средства читать его специализацию, для какого вида материала оно предназначено. Также некоторые виды пропиток требуют крема в качестве базы, поэтому придется приобрести еще и крем. Существуют и такие варианты средств, которые, наоборот, наносятся в самом начале. У воска и пропиток есть общая техника безопасности: наносить их нужно в хорошо проветриваемом помещении, так как они содержат токсичные вещества; обувь должна быть сухая и чистая перед нанесением средства; обязательно нужно подождать впитывания средства перед ноской, поэтому наносить их стоит, например, вечером, чтобы утром можно было уже идти мерить лужи. Еще не стоит забывать, что любое средство недолговечно, нужно периодически обновлять его на обуви, а о том, как часто это нужно делать, вам расскажет информация на этикетке средства.

Набор для ухода за обувью. Фото Global Look Press

2. Правильно мыть обувь. Мыть стоит губкой, которая слегка смочена водой. Не стоит окунать обувь в таз с водой, струя воды тоже не лучший выбор. Замшевую и бархатную обувь нужно чистить специальными щетками. Как бы обувь ни боялась влаги, мыть и чистить ее, так или иначе, все равно придется, ведь улица — источник пыли и грязи. А все средства по уходу за обувью наносятся на чистую и сухую поверхность.

3. Правильно сушить обувь. Сушить обувь после мойки или после промокания можно с помощью газет — так обувь не потеряет форму. Технология простая: газета сминается и кладется плотно в обувь. Вообще в идеале сушить свои вездеходы каждую ночь: пришли домой и на ночь положили в пару ботинок смятые газеты, так обувь отдаст даже небольшое количество влаги, которое она за день успела впитать. Не ставьте обувь сушиться рядом с батареей: от интенсивного тепла она может деформироваться, возможно, даже потрескается и усохнет. Для более быстрой сушки есть специальные сушилки, они щадяще действуют на ботинки в отличие от батареи.

4. Пропитывать одежду специальным составом. Существует ряд спреев, наносимых поверх одежды, которые обладают водонепроницаемым эффектом. Есть варианты пропитки, которые добавляются во время стирки. Последние глубоко проникают в ткань и надежно защищают и вас, и одежду от дождя. Еще один вариант — это спреи, которые наносятся на внутреннюю часть изделия, так называемая полиуретановая пропитка. Она устойчива к поту и жиру, этот вид пропитки защитит вас от промокания, а вот одежду, увы, нет. Продолжительность эффекта зависит от ткани и от марки средства, но обычно это срок от недели до месяца.

Как ухаживать за одеждой в сезон дождей? Фото Global Look Press

5. Читать указания на ярлыках одежды и выбирать способ сушки в соответствии с ними. Если у вас под дождь попал кашемир, нейлон, шерсть, кожа, обязательно посмотрите на ярлыки (одежда часто не целиком состоит из того или иного материала, поэтому ориентироваться лучше на конкретный ярлык, а не на знание, как сушить тот или иной вид ткани), некоторые материалы в принципе нельзя подвергать влажной обработке и дождю: искусственный шелк, вискозные ткани, кожу. Но, конечно, никто не застрахован от попадания под ливень. Если вы любите подобные материалы, лучше носить с собой зонт или переждать дождь, ведь даже химчистка может не помочь вернуть первозданный вид одежды. На ярлыках одежды есть условные обозначения, которые говорят о применимости того или иного метода сушки и стирки.

Например, утюг с одной точкой говорит о том, что вещь требует минимальной температуры, поэтому сушить ее утюгом или вообще не стоит или стоит с осторожностью. Утюг с двумя или тремя точками сигнализирует, что вещь можно гладить на режимах погорячее, а утюг вполне может помочь высушить эту одежду. Но, опять же, учитывайте, что влажную одежду не гладят на максимально допустимом для ее сухой версии режиме. Например, если на ярлыке утюг с тремя точками, допустимо высушить намокшую одежду на режиме двойки и единицы. Если на ярлыке утюг с двумя точками — используйте режим на своем агрегате, соответствующий единице. Встречается на ярлыке и вовсе перечеркнутый утюг, это значит, что вещь в принципе гладить нельзя, а значит, стоит выбрать иной способ сушки. К слову, хлопок, лен, трикотаж можно вполне просушить утюгом, гладить следует с изнаночной стороны, после можно повесить вещь на плечики. Еще можно использовать фен, но, опять же, в щадящем, не горячем режиме и на достаточно большом расстоянии от предмета гардероба. Фен довольно универсален, его можно использовать с большинством вещей. Джинсовую одежду можно сначала завернуть в полотенце и выкрутить, потом можно использовать для сушки утюг, фен, батарею или просто повесить на веревки. Нижнее белье так сушить не рекомендуется, оно может потерять форму.

Осенние дожди — не повод для грусти: в сухих ботинках, в одежде, которая надежно защищает от влаги, и с хорошим настроением можно насладиться осенью как в детстве, гуляя под дождем, собирая опавшие листья и немного скучая по лету.