10 привычек для профилактики плоскостопия

Плоскостопие — известное многим явление. Но мало кто знает, что неверно подобранная обувь или некоторые, казалось бы, безобидные привычки могут привести к развитию этой болезни, и также мало кто догадывается, что есть простые способы избежать плоскостопия. Рассмотрим 10 несложных привычек, которые помогут предотвратить плоскостопие или повернуть его вспять.

Плоскостопие известно нам еще из школьной программы: почти все помнят картинку с двумя стопами и начерченными через них линиями. Кому-то плоскостопие, к сожалению, знакомо с самого детства, ведь оно часто является наследственным. Кто-то же приобретает плоскостопие разной степени в течение жизни в силу тех или иных вредных (и, на первый взгляд, неважных) привычек. Если с наследственным плоскостопием мало что можно сделать, кроме торможения, то с приобретенным можно работать: возвращать стопы в первозданный вид, а главное — предотвращать появление, формируя полезные привычки.

Плоскостопие проявляется постепенно, заметить его на ранней стадии можно, обратив внимание на следующие симптомы: быстрая утомляемость ног, дискомфорт при надевании обуви, утренняя отечность. Бить тревогу не стоит, но следует более внимательно подойти к состоянию своих стоп, если вы, например, заметили неравномерность стаптывания каблуков и обуви. Но всего этого можно избежать благодаря правильному образу жизни.

Что нужно делать для профилактики плоскостопия. Фото Global Look Press

Итак, 10 привычек, которые помогут уберечь ваши стопы от плоскостопия.

1. Правильная походка

Очень важно не разводить носки стоп при ходьбе и тем более при беге. В противном случае внутренний край стопы и связки перегружается, что пагубно сказывается на стопах, ведь неравномерная нагрузка обязательно будет компенсирована за счет других элементов стопы.

2. Верный выбор профессии и хобби

Это не привычка, однако не упомянуть об этом нельзя. Если у вас в роду у кого-то было плоскостопие, то лучше подстраховаться и выбрать профессию и хобби, не связанные с напряженной работой ног. Выбирать профессиональный спорт, например, не лучшая идея. Кстати, из занятий спортом будут полезны плавание, йога, цигун. Они не перегружают стопы, укрепляюще действуя на все мышцы тела.

Что нужно делать для профилактики плоскостопия. Фото Global Look Press

3. Отдых после долгой ходьбы или стояния

Если вы, например, любите сходить на концерт любимой группы и отстоять там многочасовую очередь на вход, то лучше после всего этого отдохнуть и морально, и физически. Стоять много часов подряд лучше как можно реже. Порадуйтесь, что ваша любимая группа — нечастый гость в вашем городе, благодаря ее редким визитам ваши ноги здоровы!

4. Правильная обувь

Если у вас уже есть прямые или косвенные признаки плоскостопия или как минимум усталость и отечность стоп, то лучше заглянуть в ортопедический салон и пройти сканирование стоп. Возможно, ваш вопрос решается легко и просто с помощью стелек. Бывает, что нужны так называемые ортезы вместе со стельками или вместо них. Но чаще нужна просто комфортная обувь на толстой и мягкой подошве. С осторожностью нужно носить кроссовки на ежедневной основе. Если есть желание носить обувь на каблуках, то высота должна быть 4 сантиметра и меньше. Высокие каблуки не в почете.

5. Упражнения в течение дня

Если все-таки нагрузок на ноги не избежать, то стоит три-четыре раза в день укреплять ноги, вставая на внешние стороны стоп, удерживаясь в таком положении около 30 секунд.

6. Теплые ванны для ног

Отличный способ «перезагрузить» ноги после долгого дня — это сделать для них теплую ванну. «Ванной» будет даже простой таз с теплой водой и, например, морской солью или ромашкой.

Что нужно делать для профилактики плоскостопия. Фото Global Look Press

7. Массаж

Про пользу массажа не говорил, пожалуй, только ленивый. Можно периодически заглядывать к профессионалам за массажем стоп, но вполне допустимо и самостоятельно массировать стопы.

8. Ходьба босиком

Здесь важно учесть поверхность. Хождение босиком по ровным плоскостям не даст никакого эффекта, а может даже и усугубить ситуацию. Ходить босиком стоит, например, по участку, где есть газон, по песку — в общем, по любым неровным поверхностям (неровный пол в доме после ремонта не в счет!). Еще полезно ходить по гальке. Чередуйте ходьбу на цыпочках, на пятках, на внутренней стороне стоп и на внешней.

9. Крема и лосьоны от усталости ног

На рынке довольно много кремов, которые помогут расслабить мышцы стоп, предотвратить появление отека и в целом дают охлаждающий эффект. Последний ощущается благодаря мяте, мелиссе, лаванде в составе крема или лосьона. Также лучше выбирать средства, содержащие подорожник, конский каштан, растительные масла.

10. Обращение к врачу при обнаружении первых симптомов плоскостопия

После однократного отека стопы бежать к доктору не стоит, но, если тревожные признаки повторяются, идти нужно немедленно. Ведь на первых стадиях плоскостопие легко обратимо. Вам, скорее всего, назначат рентген с нагрузкой, и грамотный ортопед пропишет лечебную физкультуру и, возможно, какие-то варианты лекарств или БАДов. Довольно часто рекомендуют коллаген.

Что нужно делать для профилактики плоскостопия. Фото Global Look Press

Что будет, если не заметить и не лечить плоскостопие

На первый взгляд, плоскостопие не кажется чем-то ужасным. Многими оно воспринимается даже как особенность, а не как заболевание. Однако запущенное плоскостопие чревато очень печальными последствиями. Довольно часто у страдающих плоскостопием появляется вальгусная косточка, которая приводит к нарушению кровообращения стопы и которая при сильном угле наклона большого пальца стопы является показанием к операции. Хотя при малом наклоне еще можно помочь консервативными методами. Доктора С.А. Калашников и Х.М. Магомедов из Клиники травматологии и ортопедии ГКБ № 13 г. Москвы говорят об этом: «При поперечном плоскостопии и отклонении первого пальца стопы кнаружи возможно консервативное и оперативное лечение. Консервативное лечение сводится к ношению ортопедической обуви, межпальцевых прокладок, занятиям ЛФК, применению массажа, ФТЛ.»

Сама стопа при любом виде и степени плоскостопия имеет уже измененные амортизирующие свойства и не так качественно защищает скелет от нагрузок. Из-за плоскостопия довольно часто развиваются патологии суставов остальных конечностей, может произойти защемление межпозвоночных дисков, плоскостопие отражается и на внешнем виде: страдает осанка, походка, может развиться косолапие. Поэтому главный совет здесь: относитесь серьезно к своим стопам, формируйте правильные привычки и при первых признаках недуга обращайтесь к специалистам.