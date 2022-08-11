Как Шварценеггер изменил жене с домработницей и из-за этого развелся с племянницей Кеннеди

Интрижка разрушила 25-летний брак легенды бодибилдинга и звезды Голливуда.

Великий Арни стал встречаться со своей будущей женой — племянницей 35-го президента США Джона Кеннеди и тележурналисткой Марией Шрайвер — в далеком 1977 году. Сам Шварценеггер, который всегда славился бурной личной жизнью, отмечал, что Мария была его самой преданной поклонницей, досконально изучила бодибилдинг и громче всех выкрикивала его имя на соревнованиях.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер.

К тому времени Арнольду уже было 30 лет, он завершал карьеру в бодибилдинге и начинал сниматься в кино. Недостатка в подругах звездный атлет не испытывал. Одна из его бывших пассий — Барбара Беккер — потом даже написала книгу об их совместной жизни «В тени австрийского дуба». Но Мария Шрайвер была не просто юной фанаткой — она происходила из очень влиятельной семьи, что могло помочь Шварценеггеру в его актерской карьере.

Они поженились в апреле 1986 года, в этом браке родились четверо детей — двое дочерей и двое сыновей. Этот супружеский союз считался одним из самых крепких среди звезд, но в 2011 году общественность была шокирована — Мария подала на развод после 25 лет брака.

Это было сокрушительно

Причина развода стала известна не сразу: журналистам пришлось изрядно постараться, чтобы обнаружить скандальные детали. Оказалось, что всему виной стала интрижка Шварценеггера с домработницей, которая родила ему внебрачного ребенка.

Мексиканка Милдред Патрисия Баэна работала у четы Шварценеггеров не один год. В 1997 году она родила ребенка — через несколько дней после того, как Мария Шрайвер стала мамой в четвертый раз. Тайная связь длилась больше десяти лет. Причем Арнольд, судя по всему, не знал, что сын домработницы — его. Во всяком случае, Баэна долго хранила имя отца ребенка в тайне. Когда информация стала известна общественности, внебрачному сыну Арни было восемь лет. Причем он так был похож на своего биологического отца, что сомнений не оставалось.

Милдред Патрисия Баэна с сыном от Шварценеггера.

Об интрижке с домработницей актер рассказал жене на совместном приеме у психолога. «Шрайвер была опустошена, потому что она дружила с горничной, которая много лет работала в их доме в Лос-Анджелесе, и доверяла ей. И узнать, что отец сына служанки на самом деле был ее мужем, было сокрушительно», — пишет Daily Mail. Арни не раз публично извинялся перед Марией, однако она все равно подала на развод.

Самый затяжной развод Голливуда

Сам бракоразводный процесс занял около девяти лет. Некоторые склоняются к тому, что между супругами остались чувства, поэтому они не торопились с расторжением брака. Кроме того, причина крылась в финансовом вопросе. По информации СМИ, совместный капитал четы Шварценеггеров — Шрайвер составлял 400 миллионов долларов. Мария и Арнольд не заключали брачный контракт, поэтому капитал должен был делиться ровно напополам. Развод осложнялся большим количеством недвижимости и бизнесами супругов, которые было не так просто разделить.

Арнольд Шварценеггер со своим внебрачным сыном. Фото Соцсети Фото Соцсети

Несмотря на публичный скандал, Шварценеггер и Шрайвер сумели сохранить дружеские отношения и не раз проводили вместе семейные праздники. Кроме того, Мария и Арнольд были замечены в новых романтических отношениях с другими людьми. С незаконнорожденным сыном Шварценеггер также поддерживает связь, часто ходит с ним в спортзал и принимает активное участие в его жизни.