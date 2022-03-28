«Лысый хищник против лысой Львицы». Елена Беркова вызвала на бой Магомеда Исмаилова

Порноактриса Елена Беркова в поисках соперника противоположного пола бросила вызов профессиональному бойцу MMA Магомеду Исмаилову.

«Никогда не думала, что бойцы ММА такие трусливые, — сказала Беркова на видео, которое она выложила в соцсетях. — Саша Емельяненко отказался от боя со мной. Он заявил, что не бьет женщин, но кто бы кого еще побил!

Обращаюсь к человеку, для которого вызовы на бои с более крупными соперниками не являются новинкой. Эй, Мага Исмаилов! Ты часто бросаешь вызовы более крупным бойцам, так прими бой со мной! Я надеюсь, ты не испугаешься, как другие. Или после боя с Владимиром Минеевым ты не захочешь снова проиграть? Лысый хищник против лысой Львицы! По-моему, звучит неплохо! Ну что, Магомед, погнали?"

Ранее Александр Емельяненко отклонил вызов Берковой. «Леночка, мне очень приятно ваше внимание, но каждый должен заниматься своим делом в своей индустрии, — написал Емельяненко в Telegram. — Я же к вам в индустрию не лезу, хотя мог бы навести там шороху. Ну и самое главное — я не бью женщин. Но если вы все же хотите договориться о бое, договоритесь с Сережей Харитоновым, он любит договорняки».

Беркова провела бой по правилам ММА в рамках проекта «Epic Fighting Championship». Актриса победила Иришку Чики Пики удушающим приемом. Видео с боем было опубликовано в январе на YouTube-канале проекта.