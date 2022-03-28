Ольга Бузова посетила шестой матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Металлургом»

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова посетила шестой матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Металлургом». После второго периода она дала комментарий по матчу.

Олег Браташ (эксперт): «Кто вам больше всех нравится из хоккеистов?»

Бузова: «Мне нравится очень сильно один мальчик из «Динамо».

Мне нравится тот, кто забил вторую шайбу. Алексей Емелин», — сказала Бузова в эфире matchtv.ru.