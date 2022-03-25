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«После нашего боя ты точно наведешь шороху в моей индустрии». Беркова снова обратилась в Емельяненко

Беркова отреагировала на отказ Александра Емельяненко подраться с ней
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская актриса Елена Беркова отреагировала на отказ бойца Александра Емельяненко подраться с ней.

«Саша Емельяненко, если ты не знаешь, то именно бои сейчас моя индустрия! Я упорно тренируюсь и с нетерпением жду, чтобы размазать следующую жертву!

Я не злоупотребляю вредными привычками, я на пике спортивной формы и думаю, что сейчас самое время доказать тебе и всем фанатам спорта, что я новая королева ММА!

И да, Саша, после нашего боя ты точно перейдешь в ту индустрию, о которой говорил и наведешь там шороху! Ну что, погнали?

А на счет договорных боев лучше спросить у организаторов поединка Емельяненко — Тарасов и Емельяненко — Исмаилов", — написала Беркова в соцсетях.

Ранее актриса бросила вызов российской певице Ольге Бузовой.

Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.

Александр Емельяненко
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