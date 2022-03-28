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Сегодня, 11:27

Уилл Смит дал пощечину ведущему церемонии «Оскар» Крису Року за шутку про его жену

Анна Горшкова
Корреспондент
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Актер Уилл Смит во время церемонии «Оскар» дал пощечину ведущему Крису Року.

Комик пошутил про бритую голову жены Уилла Джады Пинкетт-Смит. Актер вначале посмеялся, а потом поднялся на сцену и дал пощечину Року.

У жены Смита выявлена алопеция — патологическое выпадение волос.

На 94-й церемонии вручения «Оскара» актер удостоился премии в номинации «Лучший актер» за главную роль в фильме «Король Ричард».

Напомним, что 53-летний Смит сыграл Ричарда Уильямса, отца американских теннисисток Винус и Серены Уильямс. В январе Смит был удостоен награды «Золотой глобус» за эту роль.

Теннис
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Уилл Смит получил «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме про сестер Уильямс
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