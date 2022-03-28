Уилл Смит дал пощечину ведущему церемонии «Оскар» Крису Року за шутку про его жену

Актер Уилл Смит во время церемонии «Оскар» дал пощечину ведущему Крису Року.

Комик пошутил про бритую голову жены Уилла Джады Пинкетт-Смит. Актер вначале посмеялся, а потом поднялся на сцену и дал пощечину Року.

У жены Смита выявлена алопеция — патологическое выпадение волос.

На 94-й церемонии вручения «Оскара» актер удостоился премии в номинации «Лучший актер» за главную роль в фильме «Король Ричард».

Напомним, что 53-летний Смит сыграл Ричарда Уильямса, отца американских теннисисток Винус и Серены Уильямс. В январе Смит был удостоен награды «Золотой глобус» за эту роль.