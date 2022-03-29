Милохин отреагировал на откровенную фотосессию Медведевой словом из трех букв

Популярный тиктокер Даня Милохин коротко отреагировал на откровенную фотосессию двукратной чемпионкой мира и Европы Евгении Медведевой для журнала MAXIM.

«Упс», — написал Милохин на своей странице в соцсетях, прикрепив обложку журнала.

Ранее они вместе участвовали в шоу Первого канала «Ледниковый период».

22-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.