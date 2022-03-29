Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Lifestyle

29 марта, 21:38

Милохин отреагировал на откровенную фотосессию Медведевой словом из трех букв

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даня Милохин и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Популярный тиктокер Даня Милохин коротко отреагировал на откровенную фотосессию двукратной чемпионкой мира и Европы Евгении Медведевой для журнала MAXIM.

«Упс», — написал Милохин на своей странице в соцсетях, прикрепив обложку журнала.

Ранее они вместе участвовали в шоу Первого канала «Ледниковый период».

22-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Евгения Медведева и&nbsp;Елизавета Туктамышева. Медведева вслед за Туктамышевой снялась в откровенном виде в мужском журнале. Зачем это фигуристкам?

Евгения Медведева
15
1
Читайте также
«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками
Добившаяся исключения сборной России Польша вышла на чемпионат мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вновь коньяк нам вместе пить?» Губерниев отреагировал на появление Бузовой в эфире ТВ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости