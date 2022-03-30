Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о выходе сборной Польши на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Польша — страна с низкой социальной ответственностью! Для меня не существует такой страны!» — сказал Спиридонов «СЭ».

Вчера, 29 марта Польша победила Швецию (2:0) благодаря голам Роберта Левандовски (с пенальти) и Петра Зелиньски в финале стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Польши вышла в финальную часть чемпионата мира-2022, сыграв только один стыковой матч. Изначально 24 марта поляки должны были играть в полуфинале стыкового турнира со сборной России, однако российская команда была отстранена от турнира по политическим причинам.