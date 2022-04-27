Где и как найти дешевое жилье в Крыму на майские праздники?
В общей сложности майские праздники продлятся восемь дней. Сначала россияне отдохнут с 30 апреля по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а затем с 7 по 10 мая по случаю Дня Победы. Если взять отгулы на 4, 5 и 6 мая, то получится полноценный отпуск.
Одним из популярных направлений в майские праздники является Крым, где в это время года все начинает цвести, а температура воздуха комфортная для длительных прогулок.
В Крыму большой выбор отелей, гостиниц, санаториев, квартир и комнат, которые предлагаются туристам на каждом шагу. Однако, если учесть некоторые правила, можно хорошо сэкономить.
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Сравнивайте цены на разных сайтах, иногда появляются выгодные акции.
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Не выбирайте крупные и популярные города, рассмотрите небольшие курортные места.
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Дешевле те отели, которые располагаются дальше от первой береговой линии моря. Выбирайте вторую и третью линии.
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Дороже отели с 5 и 4 звездами. Отдайте предпочтения гостиницам с 2 и 3 звездами.
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Не забывайте, что все отели представляют разные категории номеров.
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Обращайте внимание на размер комнаты в отеле. Чем меньше, тем дешевле.
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Оформите вариант без питания в ресторанах. Выгоднее снять комнату, студию или квартиру, где есть кухня и можно готовить самостоятельно.
Помните про типы питания в гостиницах:
BB — в стоимость включен только завтрак.
HB — полупансион, двухразовое питание.
FB — полный пансион, трехразовое питание.
AL — система «все включено».
Выбирайте отели и частные квартиры через официальные сервисы бронирования путешествий, чтобы не стать жертвой мошенников. Там же можно посмотреть фотографии и прочитать отзывы. Популярные сайты бронирования: «Яндекс.Путешествия», OneTwoTrip, Ostrovok.ru, «Tutu.ru Отели», «Суточно.ру», Hotellook.ru, 101hotels.com. Сервисы Booking.com и Airbnb могут не работать без VPN.
Сэкономить можно и на проезде. Для этого стоит:
— Покупать билеты заранее.
— Выбирать бюджетные авиакомпании.
— Поехать на поезде, а не полететь на самолете.