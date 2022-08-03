Льготы при покупке ОСАГО: кто и как может их получить?

Разбираемся, что и как.

Многих автомобилистов интересует вопрос, не предусмотрены ли, случайно, какие-нибудь льготы при покупке полиса ОСАГО. На самом деле льготы эти существуют, но только положены они очень маленькой части водителей. Основная масса автомобилистов оплачивает полис целиком и полностью. Но некоторым государство все же помогает с покупкой.

Так кто же может их получить?

Итак, льготы от государства при покупке полиса ОСАГО есть. Но полагаются они только лицам с ограниченными возможностями и только в случае, если автомобиль нужен им по медицинским показаниям. Все остальные граждане покупают «автогражданку» на общих основаниях.

Воспользоваться льготой можно и в том случае, если машина оформлена не на самого инвалида, а на его законного представителя. Это часто бывает полезно родителям ребенка с ограниченными возможностями.

Непосредственно при покупке страхового полиса никакая скидка льготнику не предоставляется. Работает льгота по-другому. Инвалид (или его представитель) приобретает ОСАГО по обычной полной стоимости. Но потом он может получить от государства частичную компенсацию этой стоимости.

На всякий случай сразу же уточним, что речь здесь идет об ОСАГО и только об ОСАГО. Компенсировать кому-либо покупку каско государство не желает.

Пункт техосмотра автомобилей. Фото Global Look Press

И сколько компенсируют?

Ровно половину. Например, если полис обошелся в 22 000 рублей, то можно вернуть 11 000. Государство в любом случае компенсирует ровно 50% цены страховки, и ни от каких факторов это не зависит.

Однако в некоторых регионах для указанных лиц могут существовать еще и некие дополнительные выплаты, которые именно «дополняют» компенсацию. Их наличие и сумма зависят от решения местных властей. Так, в Москве выплачивают 1 980 рублей «сверху» общепринятой компенсации.

Хорошо, а какие еще здесь есть ограничения?

Как мы уже отмечали, автомобиль должен быть необходим инвалиду именно по медицинским показаниям. Помимо этого, ограничение есть только одно. Кроме самого инвалида или его представителя к управлению автомобилем должно быть допущено (то есть «вписано в полис») не более двух человек. Ограничение несколько странное, но оно есть. Возможно, это сделано для того, чтобы компенсировать покупку страховки только тем лицам, кто действительно пользуется машиной только сам, а не предоставляет ее друзьям или родственникам. А может быть, государство просто нашло повод сэкономить на компенсациях.

Автоавария. Фото Global Look Press

Так, а что там с об основанием необходимости?

Да, на этом вопросе стоит остановиться подробнее. Медицинское заключение о необходимости иметь транспортное средство должно быть прописано в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) лица с ограниченными возможностями. Чтобы его получить, необходимо сначала взять в поликлинике направление на медсоцэкспертизу. С этим направлением следует обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы по месту своего проживания. Там эта экспертиза и определит необходимость обладать автомобилем.

Из этого правила есть одно исключение. Инвалиду не требуются никакие заключения, если машина изначально была предоставлена ему органом соцзащиты. Тогда потребуется только соответствующая отметка в ПТС, но она, собственно, всегда ставится там в таких случаях.

Обоснование есть. Что дальше?

Дальше нужно просто купить ОСАГО. А потом можно и подавать документы на получение компенсации. Подавать их нужно в департамент труда и социальной защиты. Сделать это можно в том числе и по интернету — через Госуслуги. Но если очень хочется, то можно и отнести документы в МФЦ лично. Потребуется заполнить заявление на получение компенсации и приложить к нему копии ПТС, программы реабилитации, полиса ОСАГО и квитанции или чека за него. Также необходимо указать реквизиты счета, куда нужно перевести компенсацию.

На этом — все. Деньги просто пришлют на указанный счет в банке. Если по каким-то причинам вы не хотите получать их на счет, можно указать вместо реквизитов почтовый адрес — тогда их отправят вам почтовым переводом.

Сколько ждать? В пределах полутора месяцев. Чиновникам дается пятнадцать дней на принятие решения о переводе компенсации и еще тридцать на сам перевод.

Если (вдруг) деньги вовремя не перевели и никакой обоснованный отказ не прислали, то можно обращаться в прокуратуру с просьбой проверить, что и как.

Подать заявление на компенсацию можно в течение всего срока действия страхового полиса. А действует полис ОСАГО один год.