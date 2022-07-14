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Сегодня, 08:30

Российским автомобилистам запретят заправляться до полного бака на АЗС

Галина Глазко
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На автозаправках могут запретить водителям заполнять полный бак топлива.
Фото Global Look Press

С 14 июля 2022 года на российских автозаправках могут запретить водителям заполнять полный бак топлива. Об этом сообщается на сайте Primpress.

Некоторые АЗС в нашей стране уже применяют это правило, ссылаясь на требования своего руководства. Однако запрет может стать массовым в этот летний период отпусков, когда российские водители больше ездят на личных машинах, из-за чего растет спрос на бензин.

При этом автоэксперты уверены, что данное нововведение пойдет на пользу автомобилям. Заправка до полного бака вредна для самой машины, так как нарушается система вентиляции, что может привести к проблемам с топливной системой.

Ранее был опубликован рейтинг самых выносливых автомобилей.

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Источник: https://primpress.ru/article/87986?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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