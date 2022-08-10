В РФ заканчиваются автомобили премиум-сегмента

По итогам летнего периода средняя стоимость нового автомобиля в России составила 2,3 миллиона рублей, что стало на 10 процентов выше, чем в начале года. Однако это ниже весенних показателей. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Снижение средневзвешенной цены объясняется тем, что у дилеров осталось совсем мало запасов автомобилей (кроме китайских и российских марок).

Также в РФ снизилась доля премиальных машин. Еще в мае она составляла 5 процентов от всех проданных легковых автомобилей против традиционных 9-10%. В июне же доля снизилась до 4%.

О прекращении поставок премиальных транспортных средств отечественный рынок сообщил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Он замечает, что из-за этого, их стоимость будет лишь расти.

Ранее россиянам объяснили, как проще всего купить новый автомобиль Renault.