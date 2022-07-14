В Сеть слили фото внедорожника Tank 700, который могут продавать в России

В Сети появились шпионские фотографии с тестов новой модели Tank 700. При этом на снимках изображен не только внешний вид автомобиля, но и заметен интерьер.

Судя по фото, у внедорожника теперь массивные бамперы, радиаторная решетка горизонтальной ориентации, светодиодная оптика и расширенные колесные арки. При этом данные о конструкции Tank 700 пока не придавали огласке.

До этого сообщалось, что эта китайская марка будет продаваться в России, однако официальная дата представления в РФ пока неизвестна.

В Китае премьера Tank 700 должна состояться до конца этого года.

Ранее московский автомобильный завод «Москвич» провел презентацию, где представил примерный модельный ряд возрожденных машин.