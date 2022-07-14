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Сегодня, 09:30

В Сеть слили фото внедорожника Tank 700, который могут продавать в России

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Tank 700.

В Сети появились шпионские фотографии с тестов новой модели Tank 700. При этом на снимках изображен не только внешний вид автомобиля, но и заметен интерьер.

Судя по фото, у внедорожника теперь массивные бамперы, радиаторная решетка горизонтальной ориентации, светодиодная оптика и расширенные колесные арки. При этом данные о конструкции Tank 700 пока не придавали огласке.

До этого сообщалось, что эта китайская марка будет продаваться в России, однако официальная дата представления в РФ пока неизвестна.

В Китае премьера Tank 700 должна состояться до конца этого года.

Ранее московский автомобильный завод «Москвич» провел презентацию, где представил примерный модельный ряд возрожденных машин.

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Источник: https://carnewschina.com/2022/07/13/spy-pics-tank-700-is-a-new-off-road-suv-for-china/
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