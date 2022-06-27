Стиль и роскошь: раскрыт дизайн нового Audi A4 Avant

На основе шпионских снимков воссоздана точная копия Audi A4 Avant 2024 года. Данная модель была несколько раз замечена на дорожных испытаниях. Это и позволило получить разные снимки нового Audi.

Машина на рендерах получила спортивный внешний вид. Пока же официального представления от Audi не было. Известно, что A4 будет доступен в кузовах седан, Avant, S4, RS4 и Allroad.

Основными конкурентами A4 Avant считаются модели новое поколение Mercedes-Benz C-Class и обновленный BMW 3-Series.

Audi A4 на тестах.

Новый Audi A4 должны представить до конца 2022 года. Ожидается, что выход на российский рынок состоится в 2023-м.

Ранее стало известно, что компания Bentley выпустит 12 реплик гоночной модели Speed Six, которая была разработана в 1920-е годы.