Стиль и роскошь: раскрыт дизайн нового Audi A4 Avant
Раскрыт дизайн нового Audi A4 Avant
На основе шпионских снимков воссоздана точная копия Audi A4 Avant 2024 года. Данная модель была несколько раз замечена на дорожных испытаниях. Это и позволило получить разные снимки нового Audi.
Машина на рендерах получила спортивный внешний вид. Пока же официального представления от Audi не было. Известно, что A4 будет доступен в кузовах седан, Avant, S4, RS4 и Allroad.
Основными конкурентами A4 Avant считаются модели новое поколение Mercedes-Benz C-Class и обновленный BMW 3-Series.
Audi A4 на тестах.
Новый Audi A4 должны представить до конца 2022 года. Ожидается, что выход на российский рынок состоится в 2023-м.
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