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Сегодня, 11:00

Стиль и роскошь: раскрыт дизайн нового Audi A4 Avant

Раскрыт дизайн нового Audi A4 Avant
Галина Глазко
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Рендер Audi A4 Avant.
Audi A4 на тестах.
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На основе шпионских снимков воссоздана точная копия Audi A4 Avant 2024 года. Данная модель была несколько раз замечена на дорожных испытаниях. Это и позволило получить разные снимки нового Audi.

Машина на рендерах получила спортивный внешний вид. Пока же официального представления от Audi не было. Известно, что A4 будет доступен в кузовах седан, Avant, S4, RS4 и Allroad.

Основными конкурентами A4 Avant считаются модели новое поколение Mercedes-Benz C-Class и обновленный BMW 3-Series.

Audi A4 на тестах.
Audi A4 на тестах.

Новый Audi A4 должны представить до конца 2022 года. Ожидается, что выход на российский рынок состоится в 2023-м.

Ранее стало известно, что компания Bentley выпустит 12 реплик гоночной модели Speed Six, которая была разработана в 1920-е годы.

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