Австрийский суперкар получил дорожную версию

Компания KTM, известная как производитель мототехники, представила модель X-Bow GT-XR, предназначенную как для трековых гонок, так и для дорог общего пользования. Это уже вторая модель автомобиля KTM, после X-Bow образца 2008 года, она имеет более солидные размеры и полноценный закрытый кузов с кондиционером и подъемным колпаком вместо дверей.

В основе GT-XR лежит углепластиковый монокок, перед ведущими задними колесами установлен пятицилиндровый 2,5-литровый турбомотор Audi мощностью 500 л. с. Он разгоняет машину массой чуть более тонны до 100 км/ч за 3,4 секунды, максимальная скорость составляет 280 км/ч. Автомобиль снабжен семиступенчатой роботизированной коробкой передач и самоблокирующимся дифференциалом, в списке опций — тормоза с углеродокерамическими дисками и гидравлическая система подъема передней части кузова для проезда препятствий.

Заказы на KTM X-Bow GT-XR уже принимаются, начальная цена — 285 тысяч евро, планируемый объем выпуска — до 100 экземпляров в год.