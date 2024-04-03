Сорокин считает, что Игры дружбы бросают вызов гегемонии МОК

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах турнира.

«МОК не был настроен по отношению к нам и сохраняет отсутствие настроя. Я верю в универсальную пользу для спорта крупных коммерческих турниров, которые никоим образом не окрашены политически. Чем больше таких турниров, принимая во внимание здоровье и благополучие спортсменов, тем лучше. Они бросают вызов гегемонии и засилью конкретных организаций. Это создает более широкую палитру возможностей», — сказал Сорокин «СЭ».

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.