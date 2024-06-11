Глава ФТСАРР: «Россия готова принимать всех спортсменов, которые рассматривают спорт вне политики»
Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова поделилась с «СЭ» ожиданиями от предстоящих Игр БРИКС. В рамках Игр БРИКС пройдут соревнования по брейкингу и акробатическому рок-н-роллу.
— Какой состав участников ожидается?
— Мы ожидаем представителей более 25 стран мира.
— Кто наши главные соперники?
— В любом виде спорта, особенно таком как акробатический рок-н-ролл, который связан с полетной акробатикой, соперник может быть любой, кто справился. Чемпион мира тоже может упасть.
— Ожидается в брейкинге выступление будущих участников Олимпиады в Париже?
— Сложно сказать. Мы сейчас подтверждаем составы. Будем смотреть, кто к нам приедет. Полагаем, что состав будет достаточно сильный. Мы, как всегда, постараемся провести соревнования на высоком организационном уровне.
— Насколько важный этот старт для вашей федерации? Насколько я знаю, что у вас на соревнованиях призовые больше, да и приезжают именитые спортсмены.
— Все международные соревнования, не важно в каком виде спорта, когда российские спортсмены находятся в относительной изоляции, они важны. Россия на сегодняшний момент готова принимать всех спортсменов, которые рассматривают спорт вне политики. А именно таковым он у нас и является, — сказала Ерастова «СЭ».
11 июня был опубликован список стран-участниц соревнований. На Играх БРИКС выступят 90 стран.