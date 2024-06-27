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Сегодня, 08:26

Депутат Свищев считает, что на российском телевидении нужно показывать Евро-2024 и Игры БРИКС

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что не видит проблемы в одновременной трансляции Евро-2024 и Игр БРИКС на российском телевидении.

«У нас система телевидения и спортивных каналов вещания не может организовать равноценную трансляцию разноплановых соревнований? Нельзя радикально относиться к тому, чтобы показывать или не показывать. Слушайте, БРИКС — важное спортивное событие, которое просто необходимо нашему спорту сейчас. Футбол — один из самых популярных видов спорта и Евро тоже самый значимый турнир. Это два разных мероприятия. В БРИКС участвуют наши спортсмены, поэтому обязательно нужно показывать. Футбол требуют миллионы наших зрителей», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает неправильным трансляцию Евро-2024 по телевидению.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Евро-2024
Дмитрий Свищев
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