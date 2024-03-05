Ушаков заявил, что игры БРИКС не являются ответом на санкции Запада

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что игры БРИКС не являются ответом на санкции Запада.

«Инициатива проведения спортивных игр БРИКС — это не ответ на продавленные Западом незаконные и дискриминационные ограничения в сфере спорта, а очередной формат разностороннего взаимодействия государств — участников объединения в различных областях, в данном случае — в сфере спорта», — цитирует Ушакова ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программу турнира вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал».