Хоккеист сборной Финляндии Пулюярви потерял золотую медаль чемпионата мира-2026

Форвард сборной Финляндии Йессе Пулюярви сообщил о потере золотой медали чемпионата мира-2026.

Предположительно, медаль была потеряна или украдена после того, как хоккеист показывал ее посетителям караоке-бара в Хельсинки на прошлой неделе.

«Я показывал медаль людям, в итоге ее так и не вернули. Для меня в медали огромная ценность, но для того, кто ее не выигрывал, — нет. Готов купить мороженое или кофе с булочкой тому, кто найдет и вернет ее», — приводит Iltalehti слова 28-летнего игрока.

В финале чемпионата мира-2026, который прошел 31 мая, Финляндия победила Швейцарию в овертайме со счетом 1:0.

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