Ротенберг — о хоккейном ЧМ без России: «Деградация. Канада с США ждут нашего возвращения»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» оценил уровень чемпионата мира без сборной России.

«Чемпионат мира без России — это спортивная и экономическая деградация. Коллеги из США и Канады говорят, что они без России не развиваются. Все ждут возвращения сборной России», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

Чемпионат мира-2026 проходил в швейцарских Цюрихе и Фрибуре, его победителем стала сборная Финляндии.

Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.