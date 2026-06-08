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8 июня, 12:39

США и Канада сыграют в одной группе на чемпионате мира-2027, Россия пропустит турнир

Алина Савинова

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила состав групп на чемпионат мира 2027 года в Германии.

Турнир будет проходить в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая. Сборная России, которая с 2022 года отстранена от международных соревнований, пропустит чемпионат мира в шестой раз подряд.

Группа А: Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения, Украина.

Группа B: Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года проходил с 15 по 31 мая в Швейцарии. Победителем стала Финляндия, которая в финале обыграла Швейцарию в овертайме со счетом 1:0.

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