Майер — о поражении Швейцарии от Финляндии в финале ЧМ: «Шайба нас подводила. Все решил один бросок»

Форвард сборной Швейцарии Тимо Майер прокомментировал поражение от сборной Финляндии (0:1 ОТ) в финале чемпионата мира.

«Мы знали, что этот финал будет очень сложным. Возможно, мы не смогли показать свою лучшую игру на протяжении всех 60 минут. Мы должны были забивать, но шайба нас подводила. Мы должны были использовать эти рикошеты в свою пользу.

Мы хотели быть терпеливыми и атаковать. Все решил один бросок. Трудно сказать, что мы могли бы сделать по-другому», — цитирует Майера газета Iltalehti.

Швейцария заняла второе место в шестой раз в истории.

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