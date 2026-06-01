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1 июня, 07:51

Майер — о поражении Швейцарии от Финляндии в финале ЧМ: «Шайба нас подводила. Все решил один бросок»

Руслан Минаев

Форвард сборной Швейцарии Тимо Майер прокомментировал поражение от сборной Финляндии (0:1 ОТ) в финале чемпионата мира.

«Мы знали, что этот финал будет очень сложным. Возможно, мы не смогли показать свою лучшую игру на протяжении всех 60 минут. Мы должны были забивать, но шайба нас подводила. Мы должны были использовать эти рикошеты в свою пользу.

Мы хотели быть терпеливыми и атаковать. Все решил один бросок. Трудно сказать, что мы могли бы сделать по-другому», — цитирует Майера газета Iltalehti.

Конста Хелениус забивает гол в&nbsp;финале ЧМ-2026 Швейцария&nbsp;&mdash; Финляндия (0:1 ОТ).Финляндия — чемпион мира, а Швейцария рыдает после новой трагедии: третий проигранный финал за три года

Швейцария заняла второе место в шестой раз в истории.

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