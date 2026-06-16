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Ларионов — о возможном допуске российских команд: «У меня есть оптимизм на этот счет»

Павел Лопатко

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением насчет возможного допуска российских команд к международным соревнованиям.

«У меня есть оптимизм на этот счет. Любой спектакль без главного актера не тот спектакль. А Россия — это всегда одна из главных сил в мировом хоккее. Она вносит свой характер, свои краски в игру, которую хотят видеть зрители. За счет таланта игроков, командной игры. И без нее крупные турниры становятся менее интересными», — цитируют Ларионова «Известия».

В марте 2026 года Федерация хоккея России обратилась в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея с требованием немедленно снять отстранение, действующее с февраля 2022 года. Из-за запрета российские команды до сих пор не могут участвовать в международных соревнованиях.

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Источник: «Известия»
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