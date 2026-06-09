Чешский союз намерен обсудить возможный допуск хоккеисток из России на юниорский чемпионат мира

Вице-президент Чешского хоккейного союза Петр Бржиза заявил, что организации необходимо разработать регламент по возможному участию женской сборной России в юниорском чемпионате мира среди игроков до 18 лет 2027 года.

Российские сборные по хоккею отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го. 28 мая стало известно, что дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В сентябре ИИХФ на конгрессе снова обсудит вопрос возможного возвращения россиян на турниры.

Бржиза также является первым вице-президентом Международной федерации хоккея.

«Я не комментирую, с чем я согласен, а с чем — нет. Я, как и весь совет ИИХФ, обязан соблюдать устав и правила. Чешский союз уже получил официальный документ, который необходимо проработать. Конечно, рассматриваются не только риски безопасности. Союз сейчас взаимодействует с государственными органами для подготовки необходимых документов к заседанию дисциплинарного комитета», — приводит ТАСС слова Бржизы, который дал комментарий изданию Dnes.

Чемпионат мира среди хоккеисток до 18 лет будет проходить в Остраве с 8 по 17 января 2027 года. Летом 2023-го чешское правительство поддержало инициативу министерства образования, молодежи и спорта о запрете на участие российских спортсменов и команд в соревнованиях, проводимых на территории страны.

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