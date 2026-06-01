Защитник сборной Финляндии Мяяття: «Швейцария — отличная команда. Они выходят в финал ЧМ три года подряд»

Защитник сборной Финляндии Олли Мяяття прокомментировал победу над Швейцарией (1:0 ОТ) в финале чемпионата мира-2026.

«Швейцария — отличная команда. Они выходят в финал три года подряд. У нас сильная культура, ты оставляешь свое эго за пределами раздевалки, и именно поэтому так здорово приезжать и играть за Финляндию», — цитирует 31-летнего финна сайт Международной федерации хоккея.

Мяяття вместе с финской сборной завоевывал серебро на чемпионате мира-2021 в Риге. Турнир 2026 года проходил в Швейцарии.

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