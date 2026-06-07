Сергачев о чемпионате мира по хоккею-2026: «Не следил, неинтересно»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев в разговоре с «СЭ» заявил, что не следил за чемпионатом мира по хоккею-2026.

«Не следил за чемпионатом мира, неинтересно. И я сейчас отдыхаю, хоккей у меня на третьем месте. Семья и отдых повыше сейчас», — сказал Сергачев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

Чемпионат мира проходил в швейцарских Цюрихе и Фрибуре, его победителем стала сборная Финляндии.

Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.