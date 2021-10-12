Закрепятся ли в НХЛ Подколзин, Ткачев и Чинахов? Рассказываем, что ждет российских новичков

Пять игроков, зажигавших в прошлом сезоне в КХЛ.

Уже в ближайшие часы в Северной Америке стартует долгожданное энхаэловское безумие. Пока вы готовитесь попрощаться с режимом и сном по ночам, «СЭ» рассказывает о главных русских новичках предстоящего сезона. Кто из прошлогодних кахаэловцев может влюбить в себя североамериканских фанатов уже в этой регулярке?

Кирилл Семенов, центрфорвард, «Торонто»

Каждый раз, когда незадрафтованный российский хоккеист из КХЛ уезжает в «Торонто», мне всегда хочется задать вопрос: «Вы зачем это делаете?» Прошлой весной от поездки в столицу Онтарио лидера «Авангарда» Кирилла Семенова не остановили ни глубина атаки «Мэйпл Ливз», ни пример Александра Барабанова. И теперь он готовится к дебюту в АХЛ.

Генменеджер «Листьев» Кайл Дубас, который видит в свободных агентах из Европы пути усиления при забитой платежке, заманил омича в хоккейную Мекку старым дедовским способом, поручив переговоры директору по оценке игроков Джиму Палиафиту — именно он в свое время несколько раз летал в России и вживую обхаживал Никиту Зайцева, Игоря Ожиганова, Илью Михеева и Александра Барабанова. По словам агента омича Дэна Мильштейна, помимо «Торонто» у Кирилла был веер предложений от других клубов, но в итоге Палиафито обольстил нападающего, убедив присоединиться к ним. Только что вообще мог предложить Шелдон Киф Семенову, кроме места в 3-4-м звене?

that was a slick little feed from Kirill Semyonov to Ilya Mikheyev pic.twitter.com/kHKO2Ky459 — Spoked Z (@SpokedZ) September 27, 2021

Шансы зацепиться за основу в роли трудолюбивого муравья у Кирилла точно были. Тем более в свете недавней травмы Михеева. За два сезона у Хартли омич превратился из мягкотелого субтильного игровичка в классного двухстороннего форварда, который дружит с низким прессингом и игрой на возврате — без умения пахать у франкофона попросту не выжить. ГУЛАГ, он ведь такой. Но очевидно, что крестьян у Кифа хватает, а вот тех, кто вдобавок к чернухе может исполнить что-то эдакое, намного меньше. И в атаке Семенов вряд ли принципиально сильнее кого-то из тех, кто не первый год бьется за основу «Торонто».

— В его игре определенно были положительные моменты. Семенов — умный и конкурентоспособный игрок. Кирилл показал, что может вносить свой вклад в нашу атаку. Он выглядит еще лучше, когда мы снова смотрим его смены на видео. У него высокий уровень интеллекта. Он делает очень мало ошибок с точки зрения нашей системы и структуры игры, — рассказывал Киф после дебюта сибиряка на предсезонке.

Kirill «The Real Thrill» Semyonov strips Connor Brown in the DZ to win the puck, races up ice, can't beat Chabot 1v1 on the rush, but wins a puck battle against Tyler Ennis to set the Leafs up with a good chance: pic.twitter.com/TFuUj8Jo1W — spooky leafs fandom, back from the dead (@mostlyleafies) October 4, 2021

Но, как это часто бывает, тренеры в НХЛ могут в лицо говорить одно, а делать совершенно другое. От ссылки в фарм-клуб Кирилла не уберегли ни три очка в четырех контрольных матчах, ни положительные отзывы местных журналистов, отмечавших, как здорово россиянин идет в силовую, ни дифирамбы самого Кифа. Прямо сейчас Семенов — только пятый центр «Торонто». И пока неизвестно, когда Кирилл получит свой первый вызов в основу.

Егор Чинахов, правый нападающий, «Авангард»

Когда Ярмо Кекяляйнен в 2020-м потратил свой первый пик на Егора Чинахова, фанаты откровенно посмеивались над его решением и, глядя с выпученными глазами на воспитанника «Авангарда», спрашивали: «Это вообще кто?» Однако за один постдрафтовый сезон талантливый парень окреп, превратился в реальную угрозу на взрослом уровне, показал свой бросок, стал лидером родного «Авангарда», и несколько месяцев назад ход лысого финна уже перестал казаться столь авантюрным.

По-настоящему узнать who is Yegor Chinakhov в Северной Америке смогли только в сентябре, когда 20-летний омич приехал на турнир новичков в Траверс-Сити и наколотил шесть шайб в трех матчах, а чуть позже вместе с другим топ-проспектом «Коламбуса» Коулом Силлинджером попал в основной ростер «Блю джекетс» по итогам тренировочного лагеря. Да, в мичиганском городке не было вратарей и защитников уровня НХЛ и Егор доминировал на уровне сверстников. Но в лагерь новичков «Коламбуса» давненько не заглядывал парень, который смотрелся в нем настолько мощно.

Новый главный тренер команды «Блю джекетс» Брэд Ларсен на протяжении всего кемпа хвалил Егора за его игру без шайбы и отмечал, как быстро он адаптируется к системе «Жакетов». Впрочем, этой осенью Чинахов куда больше поразил всех своим броском. Дадите ему хоть чуть пространства и свободного времени, и он без промедления вложится по шайбе. И хорош Егор прежде всего тем, как быстро он готовит бросок, — это умение отличает его от многих других пацанов с голой силой в руках.

В основном кемпе Егора под опеку взяли Густав Нюквист и ветеран Бун Дженер, с которыми он чаще всего выходил в третьем звене. Правда, пока нет никаких гарантий, что он начнет сезон в числе первых 12 нападающих «Коламбуса». Если его партнер по лагерю новичков Силлинджер имеет куда больше шансов сыграть уже в первом матче регулярки из-за слабой центральной оси Ларсена, то на родном правом фланге Чинахова у «Блю джекетс» все относительно неплохо.

Василий Подколзин, правый нападающий, «Ванкувер»

Десятого номера драфта-2019 ждали в «Ванкувере» так же самозабвенно, как фанаты «Торонто» ждут выхода во второй раунд плей-офф. Последние два года фанаты «Кэнакс» спали и видели, как русский бульдозер с ходу впишется в третье звено «Кэнакс», попутно рассылая проклятия в адрес СКА, который периодически не давал играть их вундеркинду. И вот Подколзин в Британской Колумбии, и он действительно готовится к энхаэловскому дебюту в третьей тройке.

Пока щенячьего восторга от игры Василия, так и не набравшего очков на предсезонке, не возникает, но в лагере он выглядел достаточно уверенно и зрело для новичка. Он не боится лезть на ворота, идти в обыгрыш и действует по-хорошему нагло, а главное — не дает жевать себя в углах.

Пожалуй, ближе всего к первой шайбе за «Ванкувер» 20-летний москвич был в матче с «Сиэтлом» — фанаты «Кэнакс» тут же завирусили видео с его голевым моментом в Twitter и испытали коллективное наслаждение.

It only took *checks notes* three preseason games and Vasili Podkolzin has officially driven the net in the NHL more times than Jake Virtanen pic.twitter.com/lXZ02r66Ca — Harman Dayal (@harmandayal2) October 6, 2021

— Он был великолепен. И вы сами все видели. Он быстрый игрок и уверенно владеет шайбой. Когда он заводится, то тебе остается просто уйти с его пути и позволить ему делать свое дело. Тот финт, который он провернул с Джиордано, а затем вылез на ворота, показывает уверенность молодого игрока, вместе с которым к тому же было легко играть, — восхищался партнером после матча с «Кракенами» нападающий «Ванкувера» Джастин Даулинг.

Podkolzin straight powering through multiple Kraken players to get the puck in deep#Canucks

21/ pic.twitter.com/Gd5JsPK1sU — Cody Severtson (@CodySevertson) October 6, 2021

Не менее ярким получился эпизод из матча с «Эдмонтоном», когда Трэвис Грин решил объединить Подколзина с Нильсом Хегландером и Элиасом Петтерссоном. За несколько минут до конца третьего периода воспитанник «Белых медведей» здорово скинул шайбу на худосочного шведа, но того из убойной позиции подвел прицел.

Маловероятно, что Подколзин начнет сезон в сочетании с Джей Ти Миллером, с которым он провел вместе достаточно много времени в лагере, — куда более реальным видится вариант с Джейсоном Дикинсоном. Как бы то ни было, третье звено — отличная стартовая позиция для пробивного крайнего.

Владимир Ткачев, левый нападающий, «Лос-Анджелес»

Один из самых техничных нападающих КХЛ добрался до НХЛ только в 26 лет. Летом форвард смог полюбовно расстаться со СКА, и агент хоккеиста Шуми Бабаев нашел своему клиенту более чем приемлемый вариант с «Лос-Анджелесом», в котором праворукий технарь сейчас выходит в третьем звене с Габриэлем Вилларди и Лиасом Андрессоном, а в большинстве и вовсе пересекается в одной спецбригаде с Виктором Арвидссоном, Анже Копитаром и Дрю Даути. И это притом что в Калифорнию уроженец Омска приехал на двухсторонний контракт. Как вам такое?

За пару дней до стартовой игры с «Вегасом» нет никаких сомнений, что Ткачев, настрелявший 5 (1+4) очков в шести матчах, начнет сезон в основе «Королей». Тренеры «Кингз» просто в восторге от того, как он действует в подыгрыше и находит коридоры для обостряющих передач. Теперь все в руках и светлой голове Владимира.

Клим Костин, правый нападающий, «Сент-Луис»

Несмотря на то что грядущий сезон станет для Костина четвертым в Северной Америке, он со своими шестью матчами за «Сент-Луис» никак не может вылезти из статуса новичка. В прошлом году уроженец Пензы из-за позднего начала регулярки в АХЛ на несколько месяцев вернулся в Россию и стал одним из тех, кому вынужденное возвращение на Родину однозначно пошло в плюс — в чемпионском «Авангарде» у него было приличное игровое время, стабильное место в спецбригаде большинства и восторженные отзывы от Хартли, которому нравилось возиться с активом Дага Армстронга.

В глазах фанатов «Блюзменов» окрепший в КХЛ форвард должен был застолбить этой осенью как минимум один из краев четвертого звена, но лучшее, на что он наиграл в нескольких невзрачных матчах, — это роль 13-14-го нападающего.

Berube on Kostin cont'd: «He's going to get a lot from practices, coaches working with him and developing him, getting him ready. He also needs to play games at the same time. We're going to get him in a game and he's going to play.» (2/2) #stlblues — Jeremy Rutherford (@jprutherford) October 11, 2021

— Мы хотим попробовать его в играх. Я не знаю, когда это случится. Но Климу нужно просто работать над своей игрой. Я думаю, что для него важно учиться и стать действительно хорошим профессионалом — и в то же время смотреть, как некоторые из наших ребят справляются со своими задачами. Он многое получит от тренировок и тренеров, которые работают с ним и развивают его. Одновременно с этим ему нужно играть. Мы дадим ему сыграть за «Сент-Луис», — объяснил очередную ссылку в АХЛ главный тренер Крэйг Беруби.

Что мешает уже какой год закрепиться в основе «Сент-Луиса» силовому двухстороннему форварду, который по своей базовой комплектации должен без проблем тянуть уровень нижних троек? Удивительно, но дело не в дефиците очков. Корень проблем в том, что Клим, никогда не игравший роль чистого отбойного молотка, по мнению Берубе, усложняет игру:

— Он должен быть для нас довольно прямолинейным игроком, играющим вертикально. Тем, кто использует свои габариты, прорываясь к воротам, использует свой бросок и играет в простую игру. Ему не нужно ничего усложнять. Клим должен быть сильным нападающим. Думаю, с ним все будет в порядке.

В словах тренера «Блюз» есть доля правды. У Костина нет потрясающих рук, неординарного мышления или одного конкретного элитного навыка, за счет которого он бы мог гарантированно играть в топ-6. Вот только он далеко не примитивный дуболом с двумя кнопками — «бежать» и «бороться». У Клима есть сносный бросок, неплохое силовое катание, а природа одарила его телом, позволяющим подолгу сохранять контроль над шайбой за счет монолитного корпуса. Поэтому истина где-то посередине — россиянин совсем уж простой хоккей отторгает и хочет творить, но на роль созидающего нападающего в нынешнем «Сент-Луисе» не тянет. И если Клим хочет играть в НХЛ, ему либо придется погасить конфликт мечты с реальностью и подстроиться под требования Беруби, либо просить обмен.