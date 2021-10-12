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Закрепятся ли в НХЛ Подколзин, Ткачев и Чинахов? Рассказываем, что ждет российских новичков

Иван Богун
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
12 октября, 23:20
Василий Подколзин. Фото Bob Frid, USA Today Sports
Василий Подколзин. Фото Bob Frid, USA Today Sports
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Пять игроков, зажигавших в прошлом сезоне в КХЛ.

Уже в ближайшие часы в Северной Америке стартует долгожданное энхаэловское безумие. Пока вы готовитесь попрощаться с режимом и сном по ночам, «СЭ» рассказывает о главных русских новичках предстоящего сезона. Кто из прошлогодних кахаэловцев может влюбить в себя североамериканских фанатов уже в этой регулярке?

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Кирилл Семенов, центрфорвард, «Торонто»

Каждый раз, когда незадрафтованный российский хоккеист из КХЛ уезжает в «Торонто», мне всегда хочется задать вопрос: «Вы зачем это делаете?» Прошлой весной от поездки в столицу Онтарио лидера «Авангарда» Кирилла Семенова не остановили ни глубина атаки «Мэйпл Ливз», ни пример Александра Барабанова. И теперь он готовится к дебюту в АХЛ.

Генменеджер «Листьев» Кайл Дубас, который видит в свободных агентах из Европы пути усиления при забитой платежке, заманил омича в хоккейную Мекку старым дедовским способом, поручив переговоры директору по оценке игроков Джиму Палиафиту — именно он в свое время несколько раз летал в России и вживую обхаживал Никиту Зайцева, Игоря Ожиганова, Илью Михеева и Александра Барабанова. По словам агента омича Дэна Мильштейна, помимо «Торонто» у Кирилла был веер предложений от других клубов, но в итоге Палиафито обольстил нападающего, убедив присоединиться к ним. Только что вообще мог предложить Шелдон Киф Семенову, кроме места в 3-4-м звене?

Шансы зацепиться за основу в роли трудолюбивого муравья у Кирилла точно были. Тем более в свете недавней травмы Михеева. За два сезона у Хартли омич превратился из мягкотелого субтильного игровичка в классного двухстороннего форварда, который дружит с низким прессингом и игрой на возврате — без умения пахать у франкофона попросту не выжить. ГУЛАГ, он ведь такой. Но очевидно, что крестьян у Кифа хватает, а вот тех, кто вдобавок к чернухе может исполнить что-то эдакое, намного меньше. И в атаке Семенов вряд ли принципиально сильнее кого-то из тех, кто не первый год бьется за основу «Торонто».

— В его игре определенно были положительные моменты. Семенов — умный и конкурентоспособный игрок. Кирилл показал, что может вносить свой вклад в нашу атаку. Он выглядит еще лучше, когда мы снова смотрим его смены на видео. У него высокий уровень интеллекта. Он делает очень мало ошибок с точки зрения нашей системы и структуры игры, — рассказывал Киф после дебюта сибиряка на предсезонке.

Но, как это часто бывает, тренеры в НХЛ могут в лицо говорить одно, а делать совершенно другое. От ссылки в фарм-клуб Кирилла не уберегли ни три очка в четырех контрольных матчах, ни положительные отзывы местных журналистов, отмечавших, как здорово россиянин идет в силовую, ни дифирамбы самого Кифа. Прямо сейчас Семенов — только пятый центр «Торонто». И пока неизвестно, когда Кирилл получит свой первый вызов в основу.

Егор Чинахов празднует заброшенную шайбу. Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным

Егор Чинахов, правый нападающий, «Авангард»

Когда Ярмо Кекяляйнен в 2020-м потратил свой первый пик на Егора Чинахова, фанаты откровенно посмеивались над его решением и, глядя с выпученными глазами на воспитанника «Авангарда», спрашивали: «Это вообще кто?» Однако за один постдрафтовый сезон талантливый парень окреп, превратился в реальную угрозу на взрослом уровне, показал свой бросок, стал лидером родного «Авангарда», и несколько месяцев назад ход лысого финна уже перестал казаться столь авантюрным.

По-настоящему узнать who is Yegor Chinakhov в Северной Америке смогли только в сентябре, когда 20-летний омич приехал на турнир новичков в Траверс-Сити и наколотил шесть шайб в трех матчах, а чуть позже вместе с другим топ-проспектом «Коламбуса» Коулом Силлинджером попал в основной ростер «Блю джекетс» по итогам тренировочного лагеря. Да, в мичиганском городке не было вратарей и защитников уровня НХЛ и Егор доминировал на уровне сверстников. Но в лагерь новичков «Коламбуса» давненько не заглядывал парень, который смотрелся в нем настолько мощно.

Новый главный тренер команды «Блю джекетс» Брэд Ларсен на протяжении всего кемпа хвалил Егора за его игру без шайбы и отмечал, как быстро он адаптируется к системе «Жакетов». Впрочем, этой осенью Чинахов куда больше поразил всех своим броском. Дадите ему хоть чуть пространства и свободного времени, и он без промедления вложится по шайбе. И хорош Егор прежде всего тем, как быстро он готовит бросок, — это умение отличает его от многих других пацанов с голой силой в руках.

В основном кемпе Егора под опеку взяли Густав Нюквист и ветеран Бун Дженер, с которыми он чаще всего выходил в третьем звене. Правда, пока нет никаких гарантий, что он начнет сезон в числе первых 12 нападающих «Коламбуса». Если его партнер по лагерю новичков Силлинджер имеет куда больше шансов сыграть уже в первом матче регулярки из-за слабой центральной оси Ларсена, то на родном правом фланге Чинахова у «Блю джекетс» все относительно неплохо.

Василий Подколзин, правый нападающий, «Ванкувер»

Десятого номера драфта-2019 ждали в «Ванкувере» так же самозабвенно, как фанаты «Торонто» ждут выхода во второй раунд плей-офф. Последние два года фанаты «Кэнакс» спали и видели, как русский бульдозер с ходу впишется в третье звено «Кэнакс», попутно рассылая проклятия в адрес СКА, который периодически не давал играть их вундеркинду. И вот Подколзин в Британской Колумбии, и он действительно готовится к энхаэловскому дебюту в третьей тройке.

Пока щенячьего восторга от игры Василия, так и не набравшего очков на предсезонке, не возникает, но в лагере он выглядел достаточно уверенно и зрело для новичка. Он не боится лезть на ворота, идти в обыгрыш и действует по-хорошему нагло, а главное — не дает жевать себя в углах.

Пожалуй, ближе всего к первой шайбе за «Ванкувер» 20-летний москвич был в матче с «Сиэтлом» — фанаты «Кэнакс» тут же завирусили видео с его голевым моментом в Twitter и испытали коллективное наслаждение.

— Он был великолепен. И вы сами все видели. Он быстрый игрок и уверенно владеет шайбой. Когда он заводится, то тебе остается просто уйти с его пути и позволить ему делать свое дело. Тот финт, который он провернул с Джиордано, а затем вылез на ворота, показывает уверенность молодого игрока, вместе с которым к тому же было легко играть, — восхищался партнером после матча с «Кракенами» нападающий «Ванкувера» Джастин Даулинг.

Не менее ярким получился эпизод из матча с «Эдмонтоном», когда Трэвис Грин решил объединить Подколзина с Нильсом Хегландером и Элиасом Петтерссоном. За несколько минут до конца третьего периода воспитанник «Белых медведей» здорово скинул шайбу на худосочного шведа, но того из убойной позиции подвел прицел.

Маловероятно, что Подколзин начнет сезон в сочетании с Джей Ти Миллером, с которым он провел вместе достаточно много времени в лагере, — куда более реальным видится вариант с Джейсоном Дикинсоном. Как бы то ни было, третье звено — отличная стартовая позиция для пробивного крайнего.

Владимир Ткачев. Разрыв контракта со СКА, драка с партнером, переход в «Лос-Анджелес». Интервью с Владимиром Ткачевым

Владимир Ткачев, левый нападающий, «Лос-Анджелес»

Один из самых техничных нападающих КХЛ добрался до НХЛ только в 26 лет. Летом форвард смог полюбовно расстаться со СКА, и агент хоккеиста Шуми Бабаев нашел своему клиенту более чем приемлемый вариант с «Лос-Анджелесом», в котором праворукий технарь сейчас выходит в третьем звене с Габриэлем Вилларди и Лиасом Андрессоном, а в большинстве и вовсе пересекается в одной спецбригаде с Виктором Арвидссоном, Анже Копитаром и Дрю Даути. И это притом что в Калифорнию уроженец Омска приехал на двухсторонний контракт. Как вам такое?

За пару дней до стартовой игры с «Вегасом» нет никаких сомнений, что Ткачев, настрелявший 5 (1+4) очков в шести матчах, начнет сезон в основе «Королей». Тренеры «Кингз» просто в восторге от того, как он действует в подыгрыше и находит коридоры для обостряющих передач. Теперь все в руках и светлой голове Владимира.

Клим Костин, правый нападающий, «Сент-Луис»

Несмотря на то что грядущий сезон станет для Костина четвертым в Северной Америке, он со своими шестью матчами за «Сент-Луис» никак не может вылезти из статуса новичка. В прошлом году уроженец Пензы из-за позднего начала регулярки в АХЛ на несколько месяцев вернулся в Россию и стал одним из тех, кому вынужденное возвращение на Родину однозначно пошло в плюс — в чемпионском «Авангарде» у него было приличное игровое время, стабильное место в спецбригаде большинства и восторженные отзывы от Хартли, которому нравилось возиться с активом Дага Армстронга.

В глазах фанатов «Блюзменов» окрепший в КХЛ форвард должен был застолбить этой осенью как минимум один из краев четвертого звена, но лучшее, на что он наиграл в нескольких невзрачных матчах, — это роль 13-14-го нападающего.

— Мы хотим попробовать его в играх. Я не знаю, когда это случится. Но Климу нужно просто работать над своей игрой. Я думаю, что для него важно учиться и стать действительно хорошим профессионалом — и в то же время смотреть, как некоторые из наших ребят справляются со своими задачами. Он многое получит от тренировок и тренеров, которые работают с ним и развивают его. Одновременно с этим ему нужно играть. Мы дадим ему сыграть за «Сент-Луис», — объяснил очередную ссылку в АХЛ главный тренер Крэйг Беруби.

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Что мешает уже какой год закрепиться в основе «Сент-Луиса» силовому двухстороннему форварду, который по своей базовой комплектации должен без проблем тянуть уровень нижних троек? Удивительно, но дело не в дефиците очков. Корень проблем в том, что Клим, никогда не игравший роль чистого отбойного молотка, по мнению Берубе, усложняет игру:

— Он должен быть для нас довольно прямолинейным игроком, играющим вертикально. Тем, кто использует свои габариты, прорываясь к воротам, использует свой бросок и играет в простую игру. Ему не нужно ничего усложнять. Клим должен быть сильным нападающим. Думаю, с ним все будет в порядке.

В словах тренера «Блюз» есть доля правды. У Костина нет потрясающих рук, неординарного мышления или одного конкретного элитного навыка, за счет которого он бы мог гарантированно играть в топ-6. Вот только он далеко не примитивный дуболом с двумя кнопками — «бежать» и «бороться». У Клима есть сносный бросок, неплохое силовое катание, а природа одарила его телом, позволяющим подолгу сохранять контроль над шайбой за счет монолитного корпуса. Поэтому истина где-то посередине — россиянин совсем уж простой хоккей отторгает и хочет творить, но на роль созидающего нападающего в нынешнем «Сент-Луисе» не тянет. И если Клим хочет играть в НХЛ, ему либо придется погасить конфликт мечты с реальностью и подстроиться под требования Беруби, либо просить обмен.

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