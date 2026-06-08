Торторелла дал игрокам «Вегаса» день отдыха перед четвертой игрой серии с «Каролиной» в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла рассказал, что команда не будет проводить тренировку за два дня до четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».

По словам специалиста, после плотного графика игр и перелетов игрокам необходима пауза прежде всего в психологическом плане.

«Мы провели много матчей за короткий промежуток времени — фактически три игры за пять с половиной дней. Несмотря на привычный ритм с матчами через день, с учетом перелетов на запад и восток мы постараемся использовать эти дни с пользой. Сегодня ребята не приедут на арену. Для меня дело не в физическом состоянии, а в психологическом. Нужно просто дать им возможность отвлечься. Это были очень насыщенные три матча, а завтра мы снова выйдем на лед», — приводит слова Тортореллы пресс-служба НХЛ.

Тренер отметил, что доверяет своим хоккеистам и считает, что в это время сезона чрезмерное количество тренировок может принести больше вреда, чем пользы.

«Мы доверяем игрокам. У нас есть два дня между матчами, поэтому сегодня никто не выйдет на лед. Завтра проведем полноценную тренировку, но в остальной части серии будем давать ребятам возможность самостоятельно готовиться так, как они считают нужным. Думаю, в это время года тренировки иногда больше вредят, чем помогают. Завтра немного поработаем, а сейчас пусть каждый занимается своим восстановлением», — сказал Торторелла.

После трех матчей «Вегас» ведет в серии с «Каролиной» со счетом 2-1. Четвертая встреча пройдет на льду «Голден Найтс» 10 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

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