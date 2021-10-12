Овечкин больше не станет лучшим снайпером, «Тампа-Бэй» не выиграет Кубок Стэнли. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ

Кто придет на смену гегемонии «Молний», как сыграют Капризов и Панарин в сезон Олимпиады, кто станет лучшим новичком? Ответы — в большом превью от отдела хоккея «СЭ» к старту регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь с 12 на 13 октября двумя матчами стартует регулярный чемпионат НХЛ. Интриг, как всегда, очень много. Затащит ли Артемий Панарин в плей-офф «Нью-Йорк Рейнджерс»? Доберется ли Александр Овечкин до отметки в 50 голов? Оправдает ли контракт на 9 млн долларов в год Кирилл Капризов? И получится ли у «Тампы» выиграть третий Кубок Стэнли подряд?

Прогнозы авторов «СЭ»: Артур Хайруллин.

Артур Хайруллин

После двухлетнего доминирования «Тампы» хочется видеть с кубком другой клуб. Например, «Колорадо», который постепенно превратился в контендера, но даже до финала добраться не может. Впрочем, если «Эвеланш» и пройдут всех в Западной конференции, то желательно, чтобы в финале их ждала не «Тампа». Все-таки в оборону «Колорадо» не очень верится.

Макдэвид будет лучшим бомбардиром — это так же очевидно, как и то, что «Баффало» не попадет в плей-офф. А вот потенциально лучшим новичком назову того, кого вообще больше никто не назовет. Артур Калиев — это будущий Овечкин, бросок у него такой же мощный. Жалко только, что гражданство у него американское.

В числе открытий очень хочется видеть Егора Чинахова , который начнет сезон в составе «Коламбуса». «Авангард» упустил собственного воспитанника, не приложив максимума усилий для его сохранения, но это только к лучшему для Чинахова. Должен выстрелить и Алексис Лафренье: дебютный сезон у него получился не очень, но если он будет играть в тройке с Панариным, то очки пойдут.

Артемию же ничто не помешает вывести «Рейнджерс» в плей-офф. А вот Овечкин до 50 голов вряд ли доберется — выбить бы 40. Все-таки возраст берет свое. В Капризова верю: разговоры о слабом дивизионе в прошлом году не отношу к серьезным, все-таки большого разрыва в уровне команд в НХЛ нет.

Сейчас в НХЛ стабильно играет восемь российских вратарей, и как минимум один закрепится в лиге в новом сезоне. Ближе всех к этому — Михаил Бердин из «Виннипега», который будет конкурировать за место бэкапа с Эриком Комри. А ведь у Бердина со следующего сезона будет односторонний контракт, и есть смысл ставить на более молодого вратаря (Бердин на три года моложе Комри).

Прогнозы авторов «СЭ»: Михаил Зислис.

Михаил Зислис

Кубок Стэнли возьмут «Айлендерс». Великолепная «Тампа» со своими суперзвездами в минувшем июне смогла одолеть клуб из Нью-Йорка лишь в семи играх, с огромным трудом доведя до победы решающий матч (1:0). Южане остаются фаворитами «Востока», несмотря на потери в межсезонье, но дистанция между ними и оппонентом стала совсем мизерной. Кажется, что именно сейчас пришло время «Айлендерс». Команда сохранила основной состав, за исключением защитника Ледди и нападающего Эберле. На их места пришли ветераны Хара и Паризе. Плюс готова сделать следующий шаг молодежь в лице Добсона, Вальстрема, Беллоуза. Сейчас в НХЛ на бумаге не видно ни одной команды, про которую можно сказать, что она сильнее «Айлендерс». По сбалансированности состава и отлаженной системе игры им, вероятно, равных и вовсе нет.

Лучшим бомбардиром станет Коннор Макдэвид. За шесть лет выступлений в НХЛ нападающий «Эдмонтона» выиграл «Арт Росс Трофи» трижды. Один раз он уступил Кучерову, побившему в том сезоне феноменальный рекорд результативности Могильного для русских игроков. Второй — своему одноклубнику Драйзайтлю. Немец два года назад прыгнул выше головы, даже учитывая его огромный талант. Еще канадец остался без приза в дебютном чемпионате в 18 лет, пропустив больше тридцати матчей из-за травмы. Сейчас ему 24. Он в самом расцвете сил и возможностей. Помешать ему забрать «Арт Росс» снова могут только большие проблемы со здоровьем.

Большинство экспертов готовы вручить приз лучшего новичка в досрочном порядке блеснувшему в плей-офф Коулу Коуфилду из «Монреаля». Но самый настоящий волшебник дозревает до больших дел под калифорнийским солнцем. Американец Тревор Зеграс разрывал всех подряд на молодежном чемпионате мира (18 очков в 7 матчах), был крут в АХЛ (21 в 17) и запомнился несколькими хорошими матчами на уровне НХЛ уже за «Анахайм» (13 в 24). Финты, неожиданные решения, хитрые приемы и отличная техника — такие игроки могут покорить миллионы. «Утки» находятся в процессе перестройки, не имеют больших задач и могут позволить себе делать ставку на молодежь.

Евгений Кузнецов. Фото Getty Images

Евгений Кузнецов известен не только как человек настроения, но и как хоккеист, способный творить чудеса. Сейчас у Евгения после неудачного прошлого сезона нет другого варианта, кроме как перестать хандрить и взяться за восстановление репутации. Обменять его в межсезонье с тяжелым контрактом менеджменту «Вашингтона» не удалось. Челябинец, снова получивший место в тройке с Александром Овечкиным, должен приятно удивить. В предсезонных матчах он смотрелся свежо.

Сэм Райнхарт, сменивший захолустный Баффало на теплую Флориду, будет играть в одной команде с двумя суперзвездами — Александром Барковым и Джонатаном Юбердо. Если это не причина, чтобы вывести свой талант на новый уровень, то лучше завязывать с хоккеем. Райнхарт как правильный канадец таким подарком изменить судьбу обязан воспользоваться.

Артемий Панарин и так делал все, чтобы затащить «Рейнджерс» в плей-офф , и продолжит заниматься этим в обозримом будущем. Наконец-то он дождался помощи со стороны клуба. Первый шаг — приглашение маститого специалиста Жерара Галлана, который ранее с нуля сделал конфетку из «Вегаса», а прошлой весной привел скромную по составу сборную Канады к золотым медалям чемпионата мира. Второй шаг — кадровые изменения в команде. Уход Бучневича выглядит как большая потеря, но в итоге ньюйоркцы стали более сбалансированным коллективом, чем раньше, и укрепили силовую составляющую.

С 2014 года рубеж в 50 шайб покорился лишь двум хоккеистам — самому Овечкину (четырежды) и Леону Драйзайтлю (однажды). Каждый раз они с трудом добирались до заветной цифры. Забивать помногу в нынешней НХЛ невероятно сложно даже относительно молодым талантам. Хотя у Давида Пастрняка («Бостон») и Остона Мэттьюса («Торонто») шансы добраться до заветного полтинника есть. Овечкин не молодеет, поэтому остается рассчитывать только на один фактор. У него перед глазами есть конкретная цель — рекорд Гретцки по голам за карьеру. Но и этого для 50 шайб в столь солидном возрасте будет маловато. Реалистичная задача — 40 голов в чемпионате.

Артемий Панарин. Фото Getty Images

Оценивать, насколько тот или иной игрок заслуживает своих миллионов, сложно, поскольку в межсезонье генеральные менеджеры клубов НХЛ как умалишенные закидывали деньгами своих лидеров. Например, сорвали банк защитники Дарнелл Нерс («Эдмонтон») и Сет Джонс («Чикаго»). Дают — бери. В идеальном мире круглая сумма подразумевает, что ее будущий обладатель обязан сделать что-то реально запоминающееся. Применительно к Капризову и «Миннесоте» это в худшем случае выход во второй раунд плей-офф. Без достойной поддержки со стороны партнеров даже Макдэвид не способен далеко затащить свой «Эдмонтон». Состав «Уайлд» выглядит более сбалансированным, но не настолько, чтобы талант Кирилла помог команде пошуметь в плей-офф. Капризов одновременно должен выдержать график «в среднем очко за игру». Мое мнение — решить обе эти задачи будет сложно.

По состоянию на сегодняшний день вратарский отдел российской «Фабрики звезд» взял паузу. Время Аскарова, Жеренко, Иванова, Заврагина наступит обязательно, но позже. Находящиеся в Северной Америке Тарасов, Бердин, Коновалов и Просветов на данный момент находятся на третьих ролях. Прямо сейчас никто из них не готов запрыгнуть в основной состав. Выше других по своему потенциалу котируется Тарасов. Ему дорогу в «Коламбус» пока закрывают проверенные в деле Элвис Мерзликин и Йоонас Корписало. Контракт финна с «Блю Джэкетс» истекает через год, поэтому его могут обменять по ходу сезона. Тарасову остается разрывать АХЛ и ждать своего шанса.

Прогнозы авторов «СЭ»: Михаил Скрыль.

Михаил Скрыль

«Айлендерс» с приходом Барри Тротца прогрессируют от сезона к сезону. Первый год с канадским специалистом ньюйоркцы закончили во втором раунде, затем дважды спотыкались в финалах конференции с «Тампой». «Айлендерс» — единственная команда прошлого плей-офф, с кем «Лайтнинг» зарубились до семи матчей. Что красноречиво говорит о силе и эффективности выстроенной Тротцем системы. Если она не даст сбоя, у «Островитян» есть все, чтобы сделать следующий шаг — прописать Кубок Стэнли в Нью-Йорке. Плюс Илья Сорокин и Семен Варламов — один из сильнейших вратарских тандемов лиги, а монолитная оборона «Айлендерс» никуда не делась.

В недавнем рейтинге 50 лучших игроков НХЛ я поставил Никиту Кучерова выше (на 1-е место) Коннора Макдэвида. По совокупности командных и индивидуальных заслуг россиянин опережает канадца. Только в «Тампе» солирует не один Кучеров. Пойнт, Стэмкос и Хедман не менее важные винтики отлаженного механизма Джона Купера. Поэтому в споре за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру НХЛ — у Макдэвида больше шансов. Коннор вместе с Леоном Драйзайтлем — два короля «Эдмонтона». Их связке доверяют ключевые отрезки и львиную долю большинства. От них ждут результативности — и они ее показывают. Процесс отлаженный — но только в регулярке. Кубки или хотя бы серии плей-офф не выигрывают двумя, пусть и невероятно талантливыми, хоккеистами.

Лучший новичок — Тревор Зеграс. Он впечатлил меня на золотом для сборной США молодежном чемпионате мира-2021. Тревор выиграл бомбардирскую гонку, набирая по 2,5 очка за матч. Мягкие кисти, светлая голова, легкое катание, мобильность, скорость — да у этого паренька есть все, чтобы зажигать в многострадальном «Анахайме», который выбрал нападающего на драфте-2019 под девятым номером. Зеграс уже в прошлом сезоне дебютировал за «Дакс», но получил не так много игрового времени. Тревор успешно прошел командировку в АХЛ. В «Сан-Диего» форвард не тушевался, забивал и раздавал передачи и лишь за 17 матчей вошел в топ-8 бомбардиров команды. Если тренеры «Анахайма» не загонят американца в жесткие рамки, а позволят творить на льду, нападающий возьмет новую высоту. А там и до «Колдера» недалеко.

В августе вратарь Игорь Шестеркин подписал новое соглашение с «Рейнджерс». За четыре года Игорь заработает 22,66 миллиона долларов. Это самый большой второй контракт для голкиперов в истории НХЛ. Ньюйоркцы неспроста озолотили россиянина. Шестеркин прогрессирует год за годом и постепенно отвоевывает пост первого номера у соотечественника Александра Георгиева.

Защитник «Торонто» Кристиан Рубинс — самый неочевидный кандидат, о фамилии которого многие узнали, только когда увидели первую тройку сборной Латвии на Олимпиаду-2022. Кристиан выступает в системе «Торонто», но пока за команду АХЛ. По отрывкам его игры за «Марлиз» поймал себя на мысли, что защитник уже готов к покорению НХЛ. Поставленное катание и отличные габариты — козыри Рубинса, которые помогут ему подняться в основу. Если тренеры «Торонто» рискнут повысить прогрессирующего защитника, Кристиан точно зацепится за этот шанс.

Игорь Шестеркин. Фото Getty Images

Панарин — фронтмен «Рейнджерс», но и без Артемия у ньюйоркцев достаточно лидеров, способных затащить команду в плей-офф. Прогрессирующий Мика Зибанежад, уже упомянутый Шестеркин, Адам Фокс, новичок Барклай Гудро, выигравший два перстня с «Тампой». Важно и то, что «Рейнджерс» возглавил Жерар Галлан, который привык добиваться более значимых целей, чем попадание в плей-офф. Так что команда, конечно, пробьется в восьмерку.

По-прежнему неизвестно, сколько игр Александр Овечкин пропустит на старте сезона из-за травмы, полученной в контрольном матче с «Филадельфией». Уверен, что Овечкин при всей его двужильности не будет форсировать возвращение на лед. При всем желании помочь команде и догнать Гретцки впереди — Олимпиада, и на пик формы надо выйти к пекинским Играм, чтобы осуществить другую давнюю мечту — завоевать золотую медаль. Свои 35-40 голов Овечкин забьет, но не жду от него запредельной результативности на уровне 50 шайб.

Предсезонные матчи показали, что Капризов вернулся таким, каким его и привыкли видеть в прошлом регулярке, — он должен оправдать свой контракт. Кирилл играет воодушевленно, с азартом. Их связка с Матсом Зуккарелло по-прежнему работает. Нападающий начал забивать и раздавать передачи с первого же контрольного матча. Энтузиазм Капризова никуда не делся, а значит, и к повышенному спросу он готов. Пока ничто не предвещает спада воспитанника «Кузни».

Кирилл Капризов. Фото Getty Images

На руку каждого вратаря из фарм-клубов играют полноформатный календарь из 82 матчей и олимпийская пауза. Пройти без повреждений весь чемпионат архисложно. Ближе всех к повышению из российских вратарей — Михаил Бердин и Иван Просветов . Позиции Коннора Хеллибака в «Виннипеге» неприкосновенны, а вот его сменщика Эрика Комри, у которого к 26 годам только 9 матчей в НХЛ, потеснить реально. Конкуренты Просветова — 35-летний Картер Хаттон, проваливший прошлый сезон в «Баффало», и новичок «Аризоны» Карел Веймелка, выступавший до этого только в родном чемпионате Чехии. Подвинуть любого — достижимая цель для Ивана.

Прогнозы авторов «СЭ»: Иван Богун.

Иван Богун

Вряд ли за минувшее лето в НХЛ произошли трансферы, которые по щелчку пальцев изменили бы устоявшийся в последние пару лет пул претендентов на Кубок Стэнли: «Тампа», «Вегас», «Колорадо», «Бостон», «Айлендерс», «Каролина» — здесь все по-старому.

С одной стороны, хочется, чтобы «Лайтнинг» следующей весной окончательно оформились в команду-династию — Никита Кучеров и компания свой кубковый ресурс еще не израсходовали. С другой — разум требует нового чемпиона. И в моем понимании главным фаворитом нового сезона должны стать «Айлендерс» Тротца — команда, которая в прошлом плей-офф была ближе всех к тому, чтобы выбить бесперебойный механизм Купера, и моментами показывала, что может навязывать чемпиону собственный хоккей. У «Островитян» есть лучший вратарский тандем в лиге, одна из лучших оборон, мастеровитое ровное нападение, а также тренер с чемпионским прошлым. Да и потери Ледди с Эберле не выглядят катастрофой для команды, в основании которой заложена грамотная и гибкая система.

Куда сложнее сказать, кто станет лучшим новичком грядущей регулярки. Знали бы, сколько раз я менял фамилии Коуфилда и Зеграса напротив соответствующей строчки. Выбрать одного из двух дико талантливых американских игровичков с потрясающим хоккейным мышлением и мягкими руками безумно сложно. Поэтому по объективным причинам приходится отдать предпочтение пацану из «Монреаля», выдавшему роскошную концовку прошлого сезона и плей-офф у Доминика Дюшарма. Тем более что партнеры у урожденного снайпера из Висконсина посильнее, чем у центра из Нью-Йорка, — свою первую полноценную регулярку Кофилд начнет в первом звене с Тайлером Тоффоли и Ником Сузуки.

Зато немного легче определиться с потенциально лучшим бомбардиром. Макдэвид в этом году не будет набивать очки на бедолагах из сладкого «канадского» дивизиона, но серьезных предпосылок к тому, чтобы Next One и трехкратный обладатель «Арт Росса» резко сорвался с доминирующей позиции, нет. Да, у богоподобного канадца из «Эдмонтона» на старте сезона в партнерах будут работяга Зак Хайман и вечно перспективный Йессе Пулюярви, но когда ему нужны была подмога, чтобы стабильно идти по графику «несколько очков за игру»?

За три года Дэвида Куинна в Нью-Йорке я так и не понял, какой хоккей американский коуч прививает «Рейнджерс» — настолько разной команда могла быть от матча к матчу. Новый тренер Артемия Панарина Жерар Галлан — более понятный и простой специалист. Он очень требователен, достаточно авторитарен и старается играть в рабоче-крестьянский хоккей, в котором пахота ценится больше, чем красота и креатив. Впрочем, вряд ли он будет загонять в рамки тех, кто несет золотые яйца, и душить творческие порывы Панарина и Зибанежада. И если роль Хлебушка, успешно существовавшего в жесткой системе Тортореллы, вряд ли изменится, то невероятно талантливая молодежь «Рейнджерс» может взвыть в начале регулярки от адаптации к новым реалиям. Правда, пока предсезонного плача от Лафренье, Какко и Кравцова не слышно, а «Рейнджерс» с Галланом выглядит командой, которая должна попадать в плей-офф.

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Как это ни грустно признавать, но время Александра Овечкина безвозвратно уходит. Капитан «Вашингтона» с годами стал практически статичным и представляет опасность только в правом круге вбрасывания, а окончательно наталкивают на мысль о закате участившиеся травмы. После долгожданного Кубка Стэнли карьера великого снайпера подчинена двум целям — взять олимпийское золото и низложить рекорд Уэйна Гретцки. В первое, учитывая тренерский опыт Алексея Жамнова и катастрофу сборной России с центрами, верится с трудом. А вот перекрыть достижение Величайшего за пять сезонов вполне реально. Только ожидать, что Овечкин продолжит пробивать планку в 50 голов, уже не приходится. Как минимум из-за травм.

Прогнозы авторов «СЭ»: Андрей Жданюк.

Андрей Жданюк

Букмекеры вновь называют главными фаворитами «Тампу», «Колорадо» и «Вегас», но я бы остановился на «Молниях». Конечно, в это межсезонье команда потеряла таких важных игроков, как Гудроу, Коулман, Гурд, Джонсон. Но при этом менеджмент «Тампы», как всегда, уверенно сработал на рынке, и во Флориду приехали опытные бойцы в лице Кори Перри, Пьера-Эдуара Белльмара и хорошо знакомого болельщикам команды Зака Богосяна. В составе по-прежнему есть такие суперзвезды, как Василевский, Кучеров, Стэмкос, Пойнт и Хедман, а также лучший тренер-психолог современности — Джон Купер.

Если травмы обойдут стороной «Лайтнинг», то у команды есть все шансы на продолжение красивой истории. Последний раз три Кубка Стэнли подряд выигрывали «Айлендерс», и было это 40 лет назад. Символично, что именно у «Островитян» может появиться шанс помешать «Молниям» добиться поставленной цели. Потенциальное противостояние в плей-офф между «Тампой» и «Айлендерс» может стать главным украшением розыгрыша. Два сезона подряд флоридцы останавливали команду Барри Тротца в одном шаге от финала Кубка Стэнли. Сейчас коллектив из Нью-Йорка выглядит очень мощно, и именно их я бы назвал вторым главным претендентом на трофей. Отличный сплав молодости и опыта плюс прекрасный тренер, который знает, что делать.

Лучшим бомбардиром должен стать Никита Кучеров. Российский нападающий пропустил из-за травмы весь прошлый регулярный чемпионат, но вернулся в режиме настоящей машины. По ходу плей-офф Кучеров продемонстрировал всем, как сильно он скучал по хоккею. В 23 матчах Никита отметился 32 (8+24) набранными очками и стал лучшим бомбардиром турнира.

Никита Кучеров. Фото Getty Images

Если соперники не будут пытаться сломать его в первой же попавшейся ситуации, то у лидера «Тампы» есть все шансы стать обладателем своего второго в карьере «Арт Росс Трофи». В последнем полном сезоне до пандемии (2018/19) Никита набрал в регулярке 128 (41+87) баллов, опередив Коннора Макдэвида на 12 очков. Предположу, что в новом чемпионате между этими двумя форвардами и развернется главная борьба за звание лучше бомбардира.

Коул Коуфилд из «Монреаля» ворвался в НХЛ словно к себе домой. В прошлом сезоне 20-летний нападающий «Монреаля» стал настоящим открытием и удивил не только канадских болельщиков. В регулярке он успел провести всего 10 матчей, зато в плей-офф стал третьим бомбардиром команды, набрав в 20 встречах 12 (4+8) баллов. «Канадиенс» вряд ли смогут повторить успех предыдущего розыгрыша, но Коуфилд имеет отличные шансы стать одним из лидеров команды.

Два года назад «Детройт» выбрал немецкого защитника Морица Зайдера на драфте в первом раунде под шестым номером. В Зайдера верят не только в Мичигане, но и на родине. На днях сборная Германии назвала трех хоккеистов для участия в Олимпиаде-2022 в Пекине, и в нем Зайдер составил компанию Филиппу Грубауэру и Леону Драйзайтлю. Неплохо для 20-летнего парня, который пока даже не играл в НХЛ. В прошлом сезоне он зажигал в чемпионате Швеции (8+25 в регулярке и плей-офф + звание лучшего защитника) и неплохо проявил себя на чемпионате мира в Риге, где его также признали лучшим защитником турнира.

«Рейнджерс» сейчас действительно интригуют. Новый генеральный менеджер (Крис Друри), новый главный тренер Галлан, который выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли, и ряд интересных кадровых изменений. К сожалению, Нью-Йорк покинул Павел Бучневич, зато в составе появился двукратный чемпион в составе «Тампы» Гудроу. Последняя кубковая победа «Рейнджерс» датирована 2017 годом, и пора уже прерывать череду неудач. Панарин точно готов с этим помочь. В прошлом сезоне Артемий даже с учетом 14 пропущенных матчей показал отличную результативность (58 баллов в 42 матчах), а по среднему количеству набранных очков за одну игру (1,38) занял третье место в лиге после Коннора Макдэвида (1,88) и Леона Драйзайтля (1,38).

Сможет ли Овечкин забить 50 голов? Думаю, Александр подойдет к этой отметке близко. Я бы сделал ставку на то, что его снайперский улов в регулярном чемпионате будет варьироваться в диапазоне 40-45 шайб. Однако и для этого ему придется сильно постараться. Овечкин не молодеет. Держать планку на высочайшем уровне становится все труднее, и не стоит забывать о потенциальных травмах. Уже на этапе предсезонной подготовки мы в этом убедились. В таком возрасте риск повреждений возрастает, а в прошлом сезоне капитан «Вашингтона» пропустил 11 матчей. В одном можно практически не сомневаться — теперь команда будет играть на Овечкина в усиленном режиме. В целом «Вашингтон» ждет непростой сезон. Неубедительный вратарский тандем, нестабильный Евгений Кузнецов, неясные сроки возвращения Никласа Бэкстрема после травмы. Вся эта головная боль может отразиться и на игре Овечкина.