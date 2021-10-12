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Овечкин больше не станет лучшим снайпером, «Тампа-Бэй» не выиграет Кубок Стэнли. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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12 октября, 16:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Овечкин больше не станет лучшим снайпером, «Тампа-Бэй» не выиграет Кубок Стэнли»

№ 8544, от 12.10.2021

Александр Овечкин и Никита Кучеров. Евгений Кузнецов. Фото Getty Images Артемий Панарин. Фото Getty Images Игорь Шестеркин. Фото Getty Images Никита Кучеров. Фото Getty Images Кирилл Капризов. Фото Getty Images Александр Овечкин. Фото Getty Images Никита Кучеров. Фото Getty Images Прогнозы авторов «СЭ»: Михаил Скрыль. Прогнозы авторов «СЭ»: Иван Богун. Прогнозы авторов «СЭ»: Михаил Зислис. Прогнозы авторов «СЭ»: Андрей Жданюк. Прогнозы авторов «СЭ»: Артур Хайруллин.
Александр Овечкин и Никита Кучеров.
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Кто придет на смену гегемонии «Молний», как сыграют Капризов и Панарин в сезон Олимпиады, кто станет лучшим новичком? Ответы — в большом превью от отдела хоккея «СЭ» к старту регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь с 12 на 13 октября двумя матчами стартует регулярный чемпионат НХЛ. Интриг, как всегда, очень много. Затащит ли Артемий Панарин в плей-офф «Нью-Йорк Рейнджерс»? Доберется ли Александр Овечкин до отметки в 50 голов? Оправдает ли контракт на 9 млн долларов в год Кирилл Капризов? И получится ли у «Тампы» выиграть третий Кубок Стэнли подряд?

Прогнозы авторов «СЭ»: Артур Хайруллин.
Прогнозы авторов «СЭ»: Артур Хайруллин.
Александр Овечкин. Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки по голам?

Артур Хайруллин

После двухлетнего доминирования «Тампы» хочется видеть с кубком другой клуб. Например, «Колорадо», который постепенно превратился в контендера, но даже до финала добраться не может. Впрочем, если «Эвеланш» и пройдут всех в Западной конференции, то желательно, чтобы в финале их ждала не «Тампа». Все-таки в оборону «Колорадо» не очень верится.

Макдэвид будет лучшим бомбардиром — это так же очевидно, как и то, что «Баффало» не попадет в плей-офф. А вот потенциально лучшим новичком назову того, кого вообще больше никто не назовет. Артур Калиев — это будущий Овечкин, бросок у него такой же мощный. Жалко только, что гражданство у него американское.

В числе открытий очень хочется видеть Егора Чинахова, который начнет сезон в составе «Коламбуса». «Авангард» упустил собственного воспитанника, не приложив максимума усилий для его сохранения, но это только к лучшему для Чинахова. Должен выстрелить и Алексис Лафренье: дебютный сезон у него получился не очень, но если он будет играть в тройке с Панариным, то очки пойдут.

Артемию же ничто не помешает вывести «Рейнджерс» в плей-офф. А вот Овечкин до 50 голов вряд ли доберется — выбить бы 40. Все-таки возраст берет свое. В Капризова верю: разговоры о слабом дивизионе в прошлом году не отношу к серьезным, все-таки большого разрыва в уровне команд в НХЛ нет.

Сейчас в НХЛ стабильно играет восемь российских вратарей, и как минимум один закрепится в лиге в новом сезоне. Ближе всех к этому — Михаил Бердин из «Виннипега», который будет конкурировать за место бэкапа с Эриком Комри. А ведь у Бердина со следующего сезона будет односторонний контракт, и есть смысл ставить на более молодого вратаря (Бердин на три года моложе Комри).

Прогнозы авторов «СЭ»: Михаил Зислис.
Прогнозы авторов «СЭ»: Михаил Зислис.
Илья Сорокин. Российский вратарь покорил Нью-Йорк. «Айлендерс» дали Сорокину контракт в два раза больше

Михаил Зислис

Кубок Стэнли возьмут «Айлендерс». Великолепная «Тампа» со своими суперзвездами в минувшем июне смогла одолеть клуб из Нью-Йорка лишь в семи играх, с огромным трудом доведя до победы решающий матч (1:0). Южане остаются фаворитами «Востока», несмотря на потери в межсезонье, но дистанция между ними и оппонентом стала совсем мизерной. Кажется, что именно сейчас пришло время «Айлендерс». Команда сохранила основной состав, за исключением защитника Ледди и нападающего Эберле. На их места пришли ветераны Хара и Паризе. Плюс готова сделать следующий шаг молодежь в лице Добсона, Вальстрема, Беллоуза. Сейчас в НХЛ на бумаге не видно ни одной команды, про которую можно сказать, что она сильнее «Айлендерс». По сбалансированности состава и отлаженной системе игры им, вероятно, равных и вовсе нет.

Лучшим бомбардиром станет Коннор Макдэвид. За шесть лет выступлений в НХЛ нападающий «Эдмонтона» выиграл «Арт Росс Трофи» трижды. Один раз он уступил Кучерову, побившему в том сезоне феноменальный рекорд результативности Могильного для русских игроков. Второй — своему одноклубнику Драйзайтлю. Немец два года назад прыгнул выше головы, даже учитывая его огромный талант. Еще канадец остался без приза в дебютном чемпионате в 18 лет, пропустив больше тридцати матчей из-за травмы. Сейчас ему 24. Он в самом расцвете сил и возможностей. Помешать ему забрать «Арт Росс» снова могут только большие проблемы со здоровьем.

Большинство экспертов готовы вручить приз лучшего новичка в досрочном порядке блеснувшему в плей-офф Коулу Коуфилду из «Монреаля». Но самый настоящий волшебник дозревает до больших дел под калифорнийским солнцем. Американец Тревор Зеграс разрывал всех подряд на молодежном чемпионате мира (18 очков в 7 матчах), был крут в АХЛ (21 в 17) и запомнился несколькими хорошими матчами на уровне НХЛ уже за «Анахайм» (13 в 24). Финты, неожиданные решения, хитрые приемы и отличная техника — такие игроки могут покорить миллионы. «Утки» находятся в процессе перестройки, не имеют больших задач и могут позволить себе делать ставку на молодежь.

Евгений Кузнецов. Фото Getty Images
Евгений Кузнецов. Фото Getty Images

Евгений Кузнецов известен не только как человек настроения, но и как хоккеист, способный творить чудеса. Сейчас у Евгения после неудачного прошлого сезона нет другого варианта, кроме как перестать хандрить и взяться за восстановление репутации. Обменять его в межсезонье с тяжелым контрактом менеджменту «Вашингтона» не удалось. Челябинец, снова получивший место в тройке с Александром Овечкиным, должен приятно удивить. В предсезонных матчах он смотрелся свежо.

Сэм Райнхарт, сменивший захолустный Баффало на теплую Флориду, будет играть в одной команде с двумя суперзвездами — Александром Барковым и Джонатаном Юбердо. Если это не причина, чтобы вывести свой талант на новый уровень, то лучше завязывать с хоккеем. Райнхарт как правильный канадец таким подарком изменить судьбу обязан воспользоваться.

Артемий Панарин и так делал все, чтобы затащить «Рейнджерс» в плей-офф, и продолжит заниматься этим в обозримом будущем. Наконец-то он дождался помощи со стороны клуба. Первый шаг — приглашение маститого специалиста Жерара Галлана, который ранее с нуля сделал конфетку из «Вегаса», а прошлой весной привел скромную по составу сборную Канады к золотым медалям чемпионата мира. Второй шаг — кадровые изменения в команде. Уход Бучневича выглядит как большая потеря, но в итоге ньюйоркцы стали более сбалансированным коллективом, чем раньше, и укрепили силовую составляющую.

С 2014 года рубеж в 50 шайб покорился лишь двум хоккеистам — самому Овечкину (четырежды) и Леону Драйзайтлю (однажды). Каждый раз они с трудом добирались до заветной цифры. Забивать помногу в нынешней НХЛ невероятно сложно даже относительно молодым талантам. Хотя у Давида Пастрняка («Бостон») и Остона Мэттьюса («Торонто») шансы добраться до заветного полтинника есть. Овечкин не молодеет, поэтому остается рассчитывать только на один фактор. У него перед глазами есть конкретная цель — рекорд Гретцки по голам за карьеру. Но и этого для 50 шайб в столь солидном возрасте будет маловато. Реалистичная задача — 40 голов в чемпионате.

Артемий Панарин. Фото Getty Images
Артемий Панарин. Фото Getty Images

Оценивать, насколько тот или иной игрок заслуживает своих миллионов, сложно, поскольку в межсезонье генеральные менеджеры клубов НХЛ как умалишенные закидывали деньгами своих лидеров. Например, сорвали банк защитники Дарнелл Нерс («Эдмонтон») и Сет Джонс («Чикаго»). Дают — бери. В идеальном мире круглая сумма подразумевает, что ее будущий обладатель обязан сделать что-то реально запоминающееся. Применительно к Капризову и «Миннесоте» это в худшем случае выход во второй раунд плей-офф. Без достойной поддержки со стороны партнеров даже Макдэвид не способен далеко затащить свой «Эдмонтон». Состав «Уайлд» выглядит более сбалансированным, но не настолько, чтобы талант Кирилла помог команде пошуметь в плей-офф. Капризов одновременно должен выдержать график «в среднем очко за игру». Мое мнение — решить обе эти задачи будет сложно.

По состоянию на сегодняшний день вратарский отдел российской «Фабрики звезд» взял паузу. Время Аскарова, Жеренко, Иванова, Заврагина наступит обязательно, но позже. Находящиеся в Северной Америке Тарасов, Бердин, Коновалов и Просветов на данный момент находятся на третьих ролях. Прямо сейчас никто из них не готов запрыгнуть в основной состав. Выше других по своему потенциалу котируется Тарасов. Ему дорогу в «Коламбус» пока закрывают проверенные в деле Элвис Мерзликин и Йоонас Корписало. Контракт финна с «Блю Джэкетс» истекает через год, поэтому его могут обменять по ходу сезона. Тарасову остается разрывать АХЛ и ждать своего шанса.

Прогнозы авторов «СЭ»: Михаил Скрыль.
Прогнозы авторов «СЭ»: Михаил Скрыль.
Коннор Макдэвид, Никита Кучеров, Нэйтан Маккиннон. Макдэвид — снова первый, Кучеров — второй, Овечкин и Малкин — падают вниз. 50 лучших хоккеистов НХЛ прямо сейчас

Михаил Скрыль

«Айлендерс» с приходом Барри Тротца прогрессируют от сезона к сезону. Первый год с канадским специалистом ньюйоркцы закончили во втором раунде, затем дважды спотыкались в финалах конференции с «Тампой». «Айлендерс» — единственная команда прошлого плей-офф, с кем «Лайтнинг» зарубились до семи матчей. Что красноречиво говорит о силе и эффективности выстроенной Тротцем системы. Если она не даст сбоя, у «Островитян» есть все, чтобы сделать следующий шаг — прописать Кубок Стэнли в Нью-Йорке. Плюс Илья Сорокин и Семен Варламов — один из сильнейших вратарских тандемов лиги, а монолитная оборона «Айлендерс» никуда не делась.

В недавнем рейтинге 50 лучших игроков НХЛ я поставил Никиту Кучерова выше (на 1-е место) Коннора Макдэвида. По совокупности командных и индивидуальных заслуг россиянин опережает канадца. Только в «Тампе» солирует не один Кучеров. Пойнт, Стэмкос и Хедман не менее важные винтики отлаженного механизма Джона Купера. Поэтому в споре за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру НХЛ — у Макдэвида больше шансов. Коннор вместе с Леоном Драйзайтлем — два короля «Эдмонтона». Их связке доверяют ключевые отрезки и львиную долю большинства. От них ждут результативности — и они ее показывают. Процесс отлаженный — но только в регулярке. Кубки или хотя бы серии плей-офф не выигрывают двумя, пусть и невероятно талантливыми, хоккеистами.

Лучший новичок — Тревор Зеграс. Он впечатлил меня на золотом для сборной США молодежном чемпионате мира-2021. Тревор выиграл бомбардирскую гонку, набирая по 2,5 очка за матч. Мягкие кисти, светлая голова, легкое катание, мобильность, скорость — да у этого паренька есть все, чтобы зажигать в многострадальном «Анахайме», который выбрал нападающего на драфте-2019 под девятым номером. Зеграс уже в прошлом сезоне дебютировал за «Дакс», но получил не так много игрового времени. Тревор успешно прошел командировку в АХЛ. В «Сан-Диего» форвард не тушевался, забивал и раздавал передачи и лишь за 17 матчей вошел в топ-8 бомбардиров команды. Если тренеры «Анахайма» не загонят американца в жесткие рамки, а позволят творить на льду, нападающий возьмет новую высоту. А там и до «Колдера» недалеко.

В августе вратарь Игорь Шестеркин подписал новое соглашение с «Рейнджерс». За четыре года Игорь заработает 22,66 миллиона долларов. Это самый большой второй контракт для голкиперов в истории НХЛ. Ньюйоркцы неспроста озолотили россиянина. Шестеркин прогрессирует год за годом и постепенно отвоевывает пост первого номера у соотечественника Александра Георгиева.

Защитник «Торонто» Кристиан Рубинс — самый неочевидный кандидат, о фамилии которого многие узнали, только когда увидели первую тройку сборной Латвии на Олимпиаду-2022. Кристиан выступает в системе «Торонто», но пока за команду АХЛ. По отрывкам его игры за «Марлиз» поймал себя на мысли, что защитник уже готов к покорению НХЛ. Поставленное катание и отличные габариты — козыри Рубинса, которые помогут ему подняться в основу. Если тренеры «Торонто» рискнут повысить прогрессирующего защитника, Кристиан точно зацепится за этот шанс.

Игорь Шестеркин. Фото Getty Images
Игорь Шестеркин. Фото Getty Images

Панарин — фронтмен «Рейнджерс», но и без Артемия у ньюйоркцев достаточно лидеров, способных затащить команду в плей-офф. Прогрессирующий Мика Зибанежад, уже упомянутый Шестеркин, Адам Фокс, новичок Барклай Гудро, выигравший два перстня с «Тампой». Важно и то, что «Рейнджерс» возглавил Жерар Галлан, который привык добиваться более значимых целей, чем попадание в плей-офф. Так что команда, конечно, пробьется в восьмерку.

По-прежнему неизвестно, сколько игр Александр Овечкин пропустит на старте сезона из-за травмы, полученной в контрольном матче с «Филадельфией». Уверен, что Овечкин при всей его двужильности не будет форсировать возвращение на лед. При всем желании помочь команде и догнать Гретцки впереди — Олимпиада, и на пик формы надо выйти к пекинским Играм, чтобы осуществить другую давнюю мечту — завоевать золотую медаль. Свои 35-40 голов Овечкин забьет, но не жду от него запредельной результативности на уровне 50 шайб.

Предсезонные матчи показали, что Капризов вернулся таким, каким его и привыкли видеть в прошлом регулярке, — он должен оправдать свой контракт. Кирилл играет воодушевленно, с азартом. Их связка с Матсом Зуккарелло по-прежнему работает. Нападающий начал забивать и раздавать передачи с первого же контрольного матча. Энтузиазм Капризова никуда не делся, а значит, и к повышенному спросу он готов. Пока ничто не предвещает спада воспитанника «Кузни».

Кирилл Капризов. Фото Getty Images
Кирилл Капризов. Фото Getty Images

На руку каждого вратаря из фарм-клубов играют полноформатный календарь из 82 матчей и олимпийская пауза. Пройти без повреждений весь чемпионат архисложно. Ближе всех к повышению из российских вратарей — Михаил Бердин и Иван Просветов. Позиции Коннора Хеллибака в «Виннипеге» неприкосновенны, а вот его сменщика Эрика Комри, у которого к 26 годам только 9 матчей в НХЛ, потеснить реально. Конкуренты Просветова — 35-летний Картер Хаттон, проваливший прошлый сезон в «Баффало», и новичок «Аризоны» Карел Веймелка, выступавший до этого только в родном чемпионате Чехии. Подвинуть любого — достижимая цель для Ивана.

Прогнозы авторов «СЭ»: Иван Богун.
Прогнозы авторов «СЭ»: Иван Богун.
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Иван Богун

Вряд ли за минувшее лето в НХЛ произошли трансферы, которые по щелчку пальцев изменили бы устоявшийся в последние пару лет пул претендентов на Кубок Стэнли: «Тампа», «Вегас», «Колорадо», «Бостон», «Айлендерс», «Каролина» — здесь все по-старому.

С одной стороны, хочется, чтобы «Лайтнинг» следующей весной окончательно оформились в команду-династию — Никита Кучеров и компания свой кубковый ресурс еще не израсходовали. С другой — разум требует нового чемпиона. И в моем понимании главным фаворитом нового сезона должны стать «Айлендерс» Тротца — команда, которая в прошлом плей-офф была ближе всех к тому, чтобы выбить бесперебойный механизм Купера, и моментами показывала, что может навязывать чемпиону собственный хоккей. У «Островитян» есть лучший вратарский тандем в лиге, одна из лучших оборон, мастеровитое ровное нападение, а также тренер с чемпионским прошлым. Да и потери Ледди с Эберле не выглядят катастрофой для команды, в основании которой заложена грамотная и гибкая система.

Куда сложнее сказать, кто станет лучшим новичком грядущей регулярки. Знали бы, сколько раз я менял фамилии Коуфилда и Зеграса напротив соответствующей строчки. Выбрать одного из двух дико талантливых американских игровичков с потрясающим хоккейным мышлением и мягкими руками безумно сложно. Поэтому по объективным причинам приходится отдать предпочтение пацану из «Монреаля», выдавшему роскошную концовку прошлого сезона и плей-офф у Доминика Дюшарма. Тем более что партнеры у урожденного снайпера из Висконсина посильнее, чем у центра из Нью-Йорка, — свою первую полноценную регулярку Кофилд начнет в первом звене с Тайлером Тоффоли и Ником Сузуки.

Зато немного легче определиться с потенциально лучшим бомбардиром. Макдэвид в этом году не будет набивать очки на бедолагах из сладкого «канадского» дивизиона, но серьезных предпосылок к тому, чтобы Next One и трехкратный обладатель «Арт Росса» резко сорвался с доминирующей позиции, нет. Да, у богоподобного канадца из «Эдмонтона» на старте сезона в партнерах будут работяга Зак Хайман и вечно перспективный Йессе Пулюярви, но когда ему нужны была подмога, чтобы стабильно идти по графику «несколько очков за игру»?

За три года Дэвида Куинна в Нью-Йорке я так и не понял, какой хоккей американский коуч прививает «Рейнджерс» — настолько разной команда могла быть от матча к матчу. Новый тренер Артемия Панарина Жерар Галлан — более понятный и простой специалист. Он очень требователен, достаточно авторитарен и старается играть в рабоче-крестьянский хоккей, в котором пахота ценится больше, чем красота и креатив. Впрочем, вряд ли он будет загонять в рамки тех, кто несет золотые яйца, и душить творческие порывы Панарина и Зибанежада. И если роль Хлебушка, успешно существовавшего в жесткой системе Тортореллы, вряд ли изменится, то невероятно талантливая молодежь «Рейнджерс» может взвыть в начале регулярки от адаптации к новым реалиям. Правда, пока предсезонного плача от Лафренье, Какко и Кравцова не слышно, а «Рейнджерс» с Галланом выглядит командой, которая должна попадать в плей-офф.

Александр Овечкин. Фото Getty Images
Александр Овечкин. Фото Getty Images

Как это ни грустно признавать, но время Александра Овечкина безвозвратно уходит. Капитан «Вашингтона» с годами стал практически статичным и представляет опасность только в правом круге вбрасывания, а окончательно наталкивают на мысль о закате участившиеся травмы. После долгожданного Кубка Стэнли карьера великого снайпера подчинена двум целям — взять олимпийское золото и низложить рекорд Уэйна Гретцки. В первое, учитывая тренерский опыт Алексея Жамнова и катастрофу сборной России с центрами, верится с трудом. А вот перекрыть достижение Величайшего за пять сезонов вполне реально. Только ожидать, что Овечкин продолжит пробивать планку в 50 голов, уже не приходится. Как минимум из-за травм.

Прогнозы авторов «СЭ»: Андрей Жданюк.
Прогнозы авторов «СЭ»: Андрей Жданюк.
Александр Овечкин и&nbsp;Андрей Василевский. Каким будет состав России на Олимпиаде с игроками НХЛ? И есть ли шанс на реванш с Канадой?

Андрей Жданюк

Букмекеры вновь называют главными фаворитами «Тампу», «Колорадо» и «Вегас», но я бы остановился на «Молниях». Конечно, в это межсезонье команда потеряла таких важных игроков, как Гудроу, Коулман, Гурд, Джонсон. Но при этом менеджмент «Тампы», как всегда, уверенно сработал на рынке, и во Флориду приехали опытные бойцы в лице Кори Перри, Пьера-Эдуара Белльмара и хорошо знакомого болельщикам команды Зака Богосяна. В составе по-прежнему есть такие суперзвезды, как Василевский, Кучеров, Стэмкос, Пойнт и Хедман, а также лучший тренер-психолог современности — Джон Купер.

Если травмы обойдут стороной «Лайтнинг», то у команды есть все шансы на продолжение красивой истории. Последний раз три Кубка Стэнли подряд выигрывали «Айлендерс», и было это 40 лет назад. Символично, что именно у «Островитян» может появиться шанс помешать «Молниям» добиться поставленной цели. Потенциальное противостояние в плей-офф между «Тампой» и «Айлендерс» может стать главным украшением розыгрыша. Два сезона подряд флоридцы останавливали команду Барри Тротца в одном шаге от финала Кубка Стэнли. Сейчас коллектив из Нью-Йорка выглядит очень мощно, и именно их я бы назвал вторым главным претендентом на трофей. Отличный сплав молодости и опыта плюс прекрасный тренер, который знает, что делать.

Лучшим бомбардиром должен стать Никита Кучеров. Российский нападающий пропустил из-за травмы весь прошлый регулярный чемпионат, но вернулся в режиме настоящей машины. По ходу плей-офф Кучеров продемонстрировал всем, как сильно он скучал по хоккею. В 23 матчах Никита отметился 32 (8+24) набранными очками и стал лучшим бомбардиром турнира.

Никита Кучеров. Фото Getty Images
Никита Кучеров. Фото Getty Images

Если соперники не будут пытаться сломать его в первой же попавшейся ситуации, то у лидера «Тампы» есть все шансы стать обладателем своего второго в карьере «Арт Росс Трофи». В последнем полном сезоне до пандемии (2018/19) Никита набрал в регулярке 128 (41+87) баллов, опередив Коннора Макдэвида на 12 очков. Предположу, что в новом чемпионате между этими двумя форвардами и развернется главная борьба за звание лучше бомбардира.

Коул Коуфилд из «Монреаля» ворвался в НХЛ словно к себе домой. В прошлом сезоне 20-летний нападающий «Монреаля» стал настоящим открытием и удивил не только канадских болельщиков. В регулярке он успел провести всего 10 матчей, зато в плей-офф стал третьим бомбардиром команды, набрав в 20 встречах 12 (4+8) баллов. «Канадиенс» вряд ли смогут повторить успех предыдущего розыгрыша, но Коуфилд имеет отличные шансы стать одним из лидеров команды.

Два года назад «Детройт» выбрал немецкого защитника Морица Зайдера на драфте в первом раунде под шестым номером. В Зайдера верят не только в Мичигане, но и на родине. На днях сборная Германии назвала трех хоккеистов для участия в Олимпиаде-2022 в Пекине, и в нем Зайдер составил компанию Филиппу Грубауэру и Леону Драйзайтлю. Неплохо для 20-летнего парня, который пока даже не играл в НХЛ. В прошлом сезоне он зажигал в чемпионате Швеции (8+25 в регулярке и плей-офф + звание лучшего защитника) и неплохо проявил себя на чемпионате мира в Риге, где его также признали лучшим защитником турнира.

«Рейнджерс» сейчас действительно интригуют. Новый генеральный менеджер (Крис Друри), новый главный тренер Галлан, который выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли, и ряд интересных кадровых изменений. К сожалению, Нью-Йорк покинул Павел Бучневич, зато в составе появился двукратный чемпион в составе «Тампы» Гудроу. Последняя кубковая победа «Рейнджерс» датирована 2017 годом, и пора уже прерывать череду неудач. Панарин точно готов с этим помочь. В прошлом сезоне Артемий даже с учетом 14 пропущенных матчей показал отличную результативность (58 баллов в 42 матчах), а по среднему количеству набранных очков за одну игру (1,38) занял третье место в лиге после Коннора Макдэвида (1,88) и Леона Драйзайтля (1,38).

Сможет ли Овечкин забить 50 голов? Думаю, Александр подойдет к этой отметке близко. Я бы сделал ставку на то, что его снайперский улов в регулярном чемпионате будет варьироваться в диапазоне 40-45 шайб. Однако и для этого ему придется сильно постараться. Овечкин не молодеет. Держать планку на высочайшем уровне становится все труднее, и не стоит забывать о потенциальных травмах. Уже на этапе предсезонной подготовки мы в этом убедились. В таком возрасте риск повреждений возрастает, а в прошлом сезоне капитан «Вашингтона» пропустил 11 матчей. В одном можно практически не сомневаться — теперь команда будет играть на Овечкина в усиленном режиме. В целом «Вашингтон» ждет непростой сезон. Неубедительный вратарский тандем, нестабильный Евгений Кузнецов, неясные сроки возвращения Никласа Бэкстрема после травмы. Вся эта головная боль может отразиться и на игре Овечкина.

Если говорить о сроке всего контракта Капризова, то сейчас обсуждать эту тему слишком рано. У Кирилла есть пять лет на то, чтобы отработать каждый вложенный в него клубом доллар. У Капризова огромный потенциал, и в НХЛ он уже почти сформировавшаяся звезда. Но все-таки не стоит забывать о специфичности прошлого сезона. Кирилл пусть и выдал впечатляющий прогресс, но сыграл только против семи команд лиги, в числе которых обитатели подвала «Анахайм», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» и «Аризона». Это не умаляет его заслуг, но впереди еще очень много работы. Кирилла ждет полноценная регулярка, и все это выпадает на его второй сезон в лиге, который многим хоккеистам дается непросто. У меня есть большие сомнения, что в этом сезоне он отыграет на девять миллионов, но буду рад, если Кирилл справится с тем грузом, который на него взвалили. Болельщики и партнеры по команде видят в нем чуть ли не хоккейного бога. Для хоккеиста, сыгравшего всего 62 матча в НХЛ (с учетом плей-офф), такая ноша может оказаться слишком преждевременной и тяжелой.

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Отдел хоккея «СЭ» все материалы автора
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