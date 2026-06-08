«Торонто» с Ахтямовым вышел в финал плей-офф АХЛ

«Торонто» в гостях победил «Уилкс-Берри» в шестом матче финальной серии Восточной конференции АХЛ — 2:1 ОТ.

Российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 39 бросков в створ из 40. Он был признан второй звездой матча.

Россиянин Сергей Мурашов, защищавший ворота «Уилкс-Берри» (фарм-клуб «Питтсбурга»), отразил 37 бросков в створ из 39.

«Торонто» выиграл серию со счетом 4-2. В финале плей-офф АХЛ он встретится с победителем пары «Колорадо» — «Чикаго» (3-2).

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