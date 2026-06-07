Капитан «Каролины» Стаал — о поражении от «Вегаса»: «Ощущается как пинок сами знаете куда»

Нападающий и капитан «Каролины» Джордан Стаал прокомментировал поражение команды в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (4:5 2ОТ).

«Это ощущается как пинок сами знаете куда. Мы проиграли второй период, но я горжусь командой за то, что они смогли отыграться. Это тяжело пережить, но нам нужно собраться и дать отпор в четвертой игре. Конечно, то, как все закончилось, ужасно. Мы проанализируем, что можно улучшить, чтобы не проигрывать 0:4 по ходу матча, и будем двигаться дальше», — цитирует спортсмена Sportskeeda.

«Харрикейнз» уступают в серии — 1-2. Четвертая игра пройдет в Лас-Вегасе в среду, 10 июня. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.