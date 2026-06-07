Источник: «Миннесота» является главным претендентом на Ларкина

«Миннесота» является главным претендентом на нападающего и капитана «Детройта» Дилана Ларкина, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По информации источника, 29-летний американец также может может быть обменян в «Даллас», «Тампу» и «Флориду».

Ранее Фридман сообщил, что Ларкин обратился к руководству клуба с просьбой об обмене мз-за невыхода команды в плей-офф НХЛ на протяжении нескольких сезонов и непростых отношения с генеральным менеджером.

В 2023 году форвард подписал 8-летний контракт с «Ред Уингз» с кэпхитом 8,7 миллиона долларов. Его соглашение включает полный запрет на обмен, поэтому у хоккеиста есть полный контроль над ситуацией.

За 11 сезонов в «Детройте» Ларкин провел 808 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 643 (276+367) очка. В плей-офф на его счету 5 игр, в которых он забросил 1 шайбу.