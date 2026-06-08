Главный тренер «Каролины» Бриндамор: «Мы примем решения по вратарям после завтрашней тренировки»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал ход финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегаса» (1-2).

«Мы примем все решения после завтрашней тренировки (8 июня. — Прим. «СЭ»), посмотрим, как вратарь Фредерик Андерсен себя чувствует. Я еще не принял никаких решений по составу, так что не могу вам сказать.

Очевидно, вы не хотите упускать те моменты, которые мы упускаем, но в целом я думаю, что Андерсен был в порядке. Вы должны попросить его сделать сейв, который он должен сделать. Думаю, он это сделал. Он был надежен для нас. Бусси вышел и тоже был надежен. Так что это должно продолжаться.

Я не принимаю никаких решений сейчас. Посмотрю, как ребята себя чувствуют, и все такое, но, вероятно, после завтрашней раскатки, а может, даже и не тогда. Я не знаю», — цитирует 55-летнего канадского специалиста ESPN.

В третьем матче серии (4:5 ОТ) Андерсен отразил 12 бросков в створ из 16, а сменивший его Брэндон Бусси — 18 из 19.

Четвертый матч пройдет в ночь на 10 июня.

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